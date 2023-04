Où voir Super Mario Bros. Le film ?

Universel

L’un des films de l’année est Super Mario Bros. et il a été démontré dans son impact sur les réseaux sociaux. Où pouvez-vous profiter de l’animation?

© Images universellesOù voir Super Mario Bros. Le film ?

L’année a à peine quatre mois, mais Super Mario Bros. Il se positionne déjà comme l’un des films les plus réussis, de par ses chiffres au box-office et l’accueil positif des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une nouvelle adaptation du légendaire jeu vidéo de Nintendo, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, et c’est déjà une revanche du film d’action en direct de 1993 qui était un échec commercial complet à l’époque.

Cette histoire se concentre sur Mario et Luigi, deux frères qui voyagent dans un monde caché pour sauver la princesse Peach, capturée par le méchant roi Bowser. Cependant, ce ne sera pas facile pour eux, puisqu’ils devront affronter une armée de champignons avant d’affronter le plus gros adversaire. Ils seront obligés de traverser des routes de briques et des châteaux avec divers dangers qui seront les obstacles qu’ils devront surmonter pour atteindre leur objectif.

+Où pouvez-vous voir le Mario Bros.

Initialement, du studio Illumination et Universal Pictures, ils avaient annoncé une première sortie fin 2022, mais il a ensuite subi de multiples modifications. Enfin, il est sorti dans le monde entier pendant la Semaine Sainte, ce dernier jeudi 5 avril. Pour le moment, Super Mario Bros. Le film ne peut être vu qu’au cinéma.

+Quand Super Mario Bros. arrive-t-il en streaming

Nous savons qu’une autre des préoccupations du public est de savoir quand il pourra profiter du long métrage d’animation dans le confort de sa maison. Pour cette raison, nous vous disons que Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez voir Super Mario Bros. Le film en streaming Peacock fin mai ou début juin. Pour le moment, cette plateforme n’est pas disponible en Amérique latine.

Super Mario Bros. Le film c’est un succès mondial, car il est devenu le film d’animation avec le meilleur week-end d’ouverture de l’histoire, gagnant 377,2 millions de dollars au box-office. Il se positionne également comme la meilleure première de 2023, au-delà des avis de la presse : 55% d’approbation sur Rotten Tomatoes et 47/100 sur Metacritic.

