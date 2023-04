Henry Cavill rejoint-il House of the Dragon ? L’image qui le confirmerait

HBO

House of the Dragon est un succès qui a plusieurs retombées pour continuer à élargir cet univers et de nombreux fans demandent à Henry Cavill l’un de ces projets.

©GettyHenry Cavill

Maison du Dragon n’a pas déçu et est devenu l’un des grands succès de HBO l’année dernière réussissant à être acclamé par des critiques spécialisés qui, en Tomates pourries lui a attribué une acceptation de 93% tandis que le grand public l’a également célébré avec 82%. De cette manière, HBO sait qu’il peut continuer à élargir l’univers de Game of Thrones avec plus de retombées sur la mythologie de ces personnages.

En ce sens, il semble que le producteur prépare une série centrée sur Aegon le Conquérantet les adeptes de Maison du Dragon Ils ont déjà donné libre cours à leurs rêves avec une alternative pour prêter leur corps à ce personnage significatif de cette mythologie. L’interprète choisi est britannique Henry Cavillun nom très à la mode dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Henry Cavill dans le rôle d’Aegon ?

la préquelle de Maison du Dragon serait focalisé sur ce personnage qui est le premier monarque de la Maison Targaryen et depuis que l’actualité est devenue d’actualité, les fans ont laissé entendre sur les réseaux sociaux que Henry Cavill Il devrait être celui pour ce rôle. Rappelons que l’interprète a laissé le rôle de Superman et celui de Geralt de Rivia à polémique dans les deux cas. De plus, son nom fait également partie d’une autre recherche : celle du nouveau James Bond.

Un fan sur Internet a été encouragé à dire que HBO devrait embaucher Cavill pour ce rôle uniquement afin d’ennuyer Netflix. Bien sûr, l’acteur a quitté son travail dans la série Le sorceleur discuter des différences créatives avec le Géant du streaming parce qu’il voulait suivre à la lettre l’intrigue du jeu vidéo adapté à la fiction dans laquelle il incarnait jusque-là le chasseur de monstres Geralt de Rivia.

jusqu’à présent non plus Henry Cavill ni HBO Ils ont fait des déclarations sur la possibilité que les Britanniques reprennent le rôle de Aegon le Conquérant dans une préquelle de Maison du Dragonmais on sait déjà qu’Internet peut exaucer les souhaits des followers de franchises qui ont aujourd’hui une voix plus puissante que jamais grâce aux réseaux sociaux et la possibilité de développer des campagnes à la demande des sociétés de production, comme ce fut le cas des followers de Bandes dessinées DC et la première de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder qui a été réalisé à partir d’une commande virtuelle massive.

