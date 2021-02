« Ginny et Géorgie »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Ginny et la Géorgie»Est une série Netflix créée par Sarah Lampert et mettant en vedette Brianne Howey et Antonia Gentry. La fiction suit une adolescente de 15 ans qui ne correspond pas au profil commun de son âge et qui, à de nombreuses reprises, se sent encore plus mature que sa mère.

Après la mort de son nouveau partenaire, Georgia déménage avec ses enfants pour s’installer et mener une vie normale. Cependant, tout sera menacé par son passé qui la hante toujours et dont la première femme de Kenny tente de profiter pour garder l’héritage.

Dans les premiers chapitres de « Ginny et la Géorgie», La protagoniste adolescente a du mal à s’adapter à ses nouveaux amis et doit faire face aux conséquences d’une nuit avec Marcus. Grâce à un pyjama à l’école, Ginny parvient à se rapprocher de Max et des autres filles, ainsi que de Marcus, cependant, elle accepte d’être la petite amie de Hunter.

Pendant ce temps, Georgia obtient un emploi dans le bureau du maire Paul Randolph, mais lorsque son passé la hante, elle invente des mensonges pour se sortir des ennuis. Peu de temps après, Paul commence une relation et s’engage même avec lui, mais ses plans changent lorsque le père de Ginny revient dans sa vie.

Ginny et Paul se sont fiancés dans la première saison de « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «GINNY AND GEORGIA»?

Vers la fin de la première saison de « Ginny et la Géorgie«Marcus a un accident, Hunter et Ginny se disputent, la petite amie de Max rompt avec elle, Austin découvre que les lettres de son père sont fausses, et Ginny se rapproche de Marcus.

Après avoir découvert la liaison de Ginny avec son frère, Max se met en colère contre elle et l’exclut des filles « MANG ». Mais les choses empirent quand il la confronte devant Hunter et Marcus, Ginny essaie de s’excuser auprès de tout le monde et Marcus minimise simplement la situation et la décrit comme une erreur.

Le lendemain, Ginny décide de suivre l’exemple de sa mère et fait le nécessaire pour atteindre ses objectifs, comme faire chanter un professeur accusé de racisme pour obtenir une recommandation à l’université.

Au travail, un enquêteur privé lui dit que sa mère est en fait Mary Atkins et qu’elle pourrait être impliquée dans la mort de Kenny Drexel. La jeune femme refuse d’y croire, mais l’homme lui montre la plante tue-loup, qui provoque des crises cardiaques et que sa mère a grandie dans le jardin.

De retour chez lui, il découvre d’autres secrets de sa mère, alors il décide de brûler la plante vénéneuse, de faire ses valises et de s’échapper avec son petit frère à moto depuis la Géorgie. Avant de lui dire au revoir Marcus et de lui dire que tout va bien.

Finalement, Paul est réélu, l’enquêteur privé interroge Georgia sur le corps de Kenny et elle répond simplement: « J’adore les feux d’artifice, il me semble que quelque chose d’aussi grand et brillant est capable de balayer les cendres du passé. » Plus tard, l’homme reçoit un appel l’informant que Georgia était mariée à un homme nommé Anthony Greene, qui est porté disparu.

Ginny et son frère Austin se sont échappés à la fin de la première saison de « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE «GINNY AND GEORGIA»?

Avec la fin de la première saison de « Ginny et la Géorgie« Il est inévitable de penser à une deuxième tranche, cependant, Netflix Il n’a pas encore renouvelé la série, il ne reste donc plus qu’à attendre l’annonce officielle.

Ginny et Austin se sont-ils vraiment échappés? Où sont-ils allés et que prévoient-ils de faire? Et Ginny et Marcus? La Géorgie épousera-t-elle le maire ou une romance naîtra-t-elle entre elle et Joe? La Géorgie a assassiné Anthony Greene? Max pardonnera-t-il à Ginny? Telles sont quelques-unes des questions qu’un deuxième volet devra résoudre.