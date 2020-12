Le jeune Buck parle de 50 Cent obtenant le «  chien de sang  » de lui

Le devenir riche ou mourir Tryin La piste «Blood Hound» était à l’origine une piste de Young Buck.

Mais 50 l’ont aimé pour son album et ont fini par laisser le vers de Buck comme long métrage.

Buck a expliqué comment cela s’est passé.

«De nulle part, mon frère, j’ai reçu cet appel, du soutien-gorge Sha Money, à Cee-Lo», a expliqué Buck. « Sha Money vient d’appeler et vous a posé des questions sur un disque que vous jouiez. 50 veut acheter ce disque et le mettre sur son album … Je ne sais même pas quoi demander. Mais j’étais comme, bon sang, allons-y. fais-le … C’était un disque que j’avais déjà, c’était le mien. 50 en gros ont juste gardé un des couplets et ajouté deux couplets. «