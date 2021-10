Jack Harlow dit que son équipe ne voulait pas qu’il collabore avec Lil Nas X

« Certaines personnes pensent que certaines choses ne vont pas. »

Jack Harlow a révélé qu’au départ, son équipe ne voulait pas qu’il collabore avec Lil Nas X sur leur chanson à succès « Industry Baby ».

En juillet, Lil Nas X a sorti son morceau emblématique « Industry Baby » avec Jack Harlow aux côtés d’une vidéo qui a pratiquement cassé Internet. Dans la vidéo, qui a permis de récolter des fonds pour The Bail Project, Lil Nas X s’échappe d’une prison pour hommes et exécute une routine de danse complètement nu sous la douche, entouré de danseurs huilés.

La chanson a fait ses débuts au n ° 2 du classement Billboard Hot 100 et est restée dans le top 10 depuis. Mais la semaine dernière, « Industry Baby » a finalement atteint la première place, ce qui en fait le record de Jack le plus élevé à ce jour.

Cependant, Jack a maintenant révélé que les membres de son équipe n’aimaient pas à l’origine l’idée qu’il travaille avec Lil Nas X sur « Industry Baby ». « J’avais des gens dans mon coin qui ne m’ont pas recommandé de faire cette chanson, qui ne veulent pas regarder cette vidéo, tu sais ? » Jack a déclaré dans une récente interview avec GQ.

« Mais je viens de réaliser qu’il y a une différence fondamentale avec la façon dont le monde est vu par certaines personnes. Certaines personnes pensent que certaines choses ne vont pas. ne détestez pas les gays – ils pensent que c’est mal, que ce soit la religion ou une autre raison. Mais pour moi, je n’ai jamais été comme ça. Jamais. «

Heureusement, Jack a ignoré le bruit de fond et a poursuivi la collaboration de cartographie n ° 1. En fait, il est devenu assez proche de Lil Nas X. Le duo s’est soutenu publiquement sur les réseaux sociaux et a balayé les commentaires homophobes que la vidéo a reçus.

Il poursuit : « C’est ce qui m’a attiré [Lil Nas X] en tant qu’artiste : il est au premier plan, sans peur. Mais, vous savez, il y a un long chemin à parcourir. Il y a des gens qui auront toujours l’impression que vous leur forcez la gorge et qu’ils vont convertir les enfants… »

