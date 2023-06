Une femme a dû avertir les invités du mariage de sa sœur de ne pas manger la nourriture après que sa mère l’ait volée à sa fête

VIVENLA Table de salle à manger design avec un plateau en marbre artificiel blanc et un piètement en acier inoxydable poli argenté Collection Veneta L. 200 x P. 100 x H. 76 cm

Expedié: sous 24h à 72h (jours ouvrés). LES POINTS FORTS: - Collection : VENETA - Couleur : Blanc et Argenté - Style : Design - Dimension : L. 200 x P. 100 x H. 76 cm - Matériel : Acier inoxydable poli + Marbre - Piétement : Acier - Norme : Norme CE - Garantie fabriquant : 2 ans UN STYLE design REVISITÉ Vous succomberez rapidement au style design de cette table basse de la collection VENETA. Son style ajoutera une touche de modernité en accord avec les tendances actuelles et accueillera vos convives pour des soirées dans une ambiance chaleureuse. Cette table de couleur blanc et argenté, avec sa structure en acier inoxydable poli et marbre vous assure une facilité d'entretien et une robustesse bien pratique pour faire face aux aléas du quotidien.DES FINITIONS SOIGNÉES Afin de garantir une conception durable et solide, cette table basse est conçu à partir de acier inoxydable poli et marbre et son piètement en acier apportant une solidité remarquable pour un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. La conception soignée de ce produit offre une résistance idéale, toujours la bienvenue pour faire face aux aléas du quotidien. Sa qualité et ses finitions sont telles qu'elles sauront ravir les passionnés les plus exigeants, désireux de profiter de meubles en adéquation avec les tendances actuelles.DES REPAS CONVIVIAUX Que ce soit pour y déposer télécommandes, téléphones ou prendre l'apéritif et même le repas autour de cette table basse, ses dimensions idéales vous permettront de l'installer dans votre salle de séjour facilement. Vos apéros ou repas en famille ou entre amis seront d'autant plus conviviaux et chaleureux lorsque vous souhaiterez fêter une occasion spéciale. Ses pieds solides et robustes en acier confèrent à la table une stabilité optimale. Sa largeur de 200 cm, sa hauteur de 76 cm et sa profondeur de 100 cm lui permettent d'accorder à la pièce un charme et une harmonie maîtrisée. Pour un ensemble harmonieux, optez pour les autres meubles de la collection VENETA vendus séparément. Nom: Table de salle à manger design avec un plateau en marbre artificiel blanc et un piètement en acier inoxydable poli argenté Collection Veneta L. 200 x P. 100 x H. 76 cm Collection: VENETA Style: Design Profondeur: 100 cm Longueur: 200 cm Hauteur: 76 cm Largeur: 200 cm Kg: 102 Entretien: Facile à l'aide d'un chiffon microfibre humide Norme: Norme CE Marque: Vivenla.com Garantie: 2 Ans