L’action en direct de Disney Moana trouve son directeur dans Thomas Kail de Hamilton

Thomas Kaillréalisateur primé de plusieurs productions de Broadway, dont Hamiltondevrait faire ses débuts sur grand écran dans le remake live-action de Disney du film d’animation musical de 2016, Vaiana, selon The Hollywood Reporter) Plus tôt cette année, Disney a annoncé le remake du film et Dwayne Johnson reprendra le rôle de l’imposant demi-dieu du vent et de la mer, Maui.





Le film sera produit en collaboration avec Seven Bucks Production, propriété de Dwayne Johnson et Dany Garcia, et Flynn Picture Co. de Beau Flynn. Le scénariste original de VaianaJared Bush, reviendra en partenariat avec Dana Ledoux Miller, connue pour Pirates des Caraïbes : Sur Stranger Tide. Le film raconte les histoires et les aventures d’une jeune femme insulaire du Pacifique qui a entrepris un voyage épique pour rendre une ancienne relique à sa propriétaire, la déesse Te Fiti. Pour sauver le monde d’une calamité naturelle dévastatrice, Moana s’est échappée de son village contre son père, qui est le chef de l’île et en cours de route, elle a libéré et demandé l’aide de Maui, le demi-dieu.

Auli’i Cravalho ne reviendra pas pour le rôle-titre de Moana, mais produira le film d’action en direct avec Scott Sheldon, également de Flynn Picture Co. Thomas Kail a captivé Broadway avec sa mise en scène sur Lin-Manuel Miranda. Dans les hauteurs en 2008, ce qui lui a valu son premier Tony Award du meilleur réalisateur de comédie musicale. En 2015, Kail et Miranda se sont réunis pour la production de Hamilton. La comédie musicale très acclamée balaie presque les 16 prix pour lesquels elle a été nominée, remportant 11 d’entre eux, dont l’un pour Thomas Kail – Meilleure réalisation.

Moana se rassemble enfin

Petit à petit, il semble que le projet se concrétise maintenant ! Ce n’est qu’en avril dernier que Dwayne Johnson a annoncé avec enthousiasme la version live-action de Vaiana. Le film d’animation promet une aventure épique remplie de cœur, d’humour et de moments inoubliables. Et c’est ce que Johnson espère offrir dans l’adaptation en direct, a-t-il dit,