À quelle heure et comment regarder l’épisode 5 de « The Last of Us » via HBO Max

En raison d’un conflit d’horaire avec un autre grand événement télévisé, l’épisode 5 de « The Last of Us » sera diffusé plus tôt que prévu. La Série HBO Max a conclu le chapitre précédent avec les protagonistes menacés par henri et sam.

dans l’épisode 4libéré le dimanche 5 février 2023, Joel et Ellie ont été contraints de rester dans Kansas City après avoir été pris en embuscade.

Alors qu’ils pensaient tous les deux être en sécurité à l’un des étages supérieurs d’un immeuble, ils ont été réveillés sous la menace d’une arme par les frères qu’ils Catherine poursuivait Seront-ils vraiment une menace ou deviendront-ils vos alliés ?

Le prochain épisode, intitulé « Endure and Survive », devrait répondre à cette question. Comme le précédent, il est sous la direction de Jeremy Webb. Le cinéaste a été à l’origine de plusieurs épisodes de séries telles que « Locke & Key », « L’Académie des Parapluies » et « Ombre et os ».

QUAND ET À QUELLE HEURE L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US » SERA-T-IL PREMIÈRE?

L’épisode 5 de « The Last of Us » sera présenté en première vendredi 10 février à 18h00 PT (heure du Pacifique) via la plateforme de streaming HBO.

Mexique, Costa Rica, Guatemala et Nicaragua – 20:00.

– 20:00. États-Unis (Washington DC) – 21h00.

– 21h00. Pérou, Colombie, Équateur et Panama – 21h00.

– 21h00. Bolivie, Venezuela, Canada, Porto Rico et République dominicaine – 22h00.

– 22h00. Espagne (samedi 11 janvier) – 03:00 heures

Des flashbacks seront montrés lorsqu’ils ont vaincu Phaedra dans la zone de quarantaine de Kansas City dans l’épisode 5 de « The Last of Us » (Photo: HBO)

COMMENT VOIR L’EPISODE 5 DE « THE LAST OF US » ?

Comme toutes les premières de ses productions originales, « The Last of Us » sera disponible exclusivement pour Abonnés HBO Max.

Pour ce faire, vous devrez disposer d’un compte payant et d’un accès ce lien.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US »