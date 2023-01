Gamera: Rebirth: le nouvel anime de Netflix révèle sa première bande-annonce

la plateforme de Netflix vient de dévoiler les premières images du nouvel anime »Gamera : Renaissance », qui ramènera l’un des monstres géants les plus populaires dans le monde du divertissement.

La bande-annonce de 15 secondes montre des aperçus du corps de tortue géante de Gamera, traversant ce qui semble être une ville en feu. L’aperçu révèle que le personnage titulaire affrontera 5 autres bêtes, confirmant également que l’anime aura un total de 6 épisodes.

» Gamera: Rebirt » a été annoncé pour la première fois en novembre de l’année dernière, confirmant son titre et sa date de sortie. On pensait auparavant que l’anime serait un film, bien que ce teaser laisse entendre qu’il sera divisé en six chapitres. Netflix a également révélé un site Web pour la série, révélant les monstres auxquels Gamera sera confronté dans l’anime.

Alors que le premier film du personnage, « Gamera, le monstre géant », présentait la tortue géante comme un antagoniste agressif, il est devenu plus tard un protecteur de l’humanité dans des films ultérieurs, surnommé « l’ami de tous les enfants ». de l’univers ».

Parmi les premiers monstres auxquels Gamera sera confronté, il y a Gyaos, son ennemi juré ailé qui a été annoncé pour la première fois. Les deux se sont rencontrés pour la première fois dans »Gamera vs. Gyaos » de 1967. Alors que Gyaos était une créature d’origine indéfinie vivant dans une grotte dans ce film, il a été suggéré plus tard que le monstre pourrait provenir de l’espace.

L’anime »Gamera : Rebirth » sera une tentative de ramener le personnage à nos jours, après que le genre de film kaiju s’est développé ces dernières années avec les films de Godzilla Oui Kong. Actuellement, la plateforme Apple+ travaille sur une série King of the Monsters, ainsi qu’une suite au film à succès »Godzilla vs. Kong ».

» Gamera: Rebirth » sera présenté en première sur Netflix fin 2023.