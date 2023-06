La production de Spider-Man 4 est désormais suspendue en raison de la grève des écrivains

Une autre suite dans le MCU/Sony Homme araignée la série est en développement ; la productrice Amy Pascal a confirmé. Bien que cela puisse prendre un peu plus de temps pour arriver sur grand écran, car la production a maintenant été interrompue au milieu de la grève des écrivains en cours. S’adressant à Variety, Pascal a révélé qu’ils attendaient maintenant la fin de la grève, mais qu’ils étaient prêts à commencer Spiderman 4.





« Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr que nous le sommes. Nous sommes en train, mais les scénaristes font la grève, personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des supporters et chaque fois qu’ils se réunissent, nous Commencer. »

La dernière fois que nous avons vu Spider-Man de Tom Holland et MJ de Zendaya a connu un énorme succès en 2021 Spider-Man : Pas de retour à la maison, au cours de laquelle le mur-crawler doit demander l’aide du docteur Strange, demandant au maître des arts mystiques de jeter un sort sur le monde et de faire oublier à tout le monde son identité secrète révélée en tant que Peter Parker. Cependant, le sortilège de Strange tourne terriblement mal, entraînant l’entrée d’invités indésirables dans leur univers.

Ces invités comprenaient toutes sortes de personnages de partout dans le multivers, y compris Jamie Foxx comme Electro, Willem Dafoe comme Green Goblin, Alfred Molina comme Docteur Octopus et, dans le secret le moins bien gardé de l’histoire du cinéma, Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leurs précédentes incarnations de Homme araignée.

Un quatrième Homme araignée sortie a été qualifiée de « priorité absolue » pour Sony Pictures qui, considérant que le Spider-Man : Pas de retour à la maison a rapporté plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, ce n’est pas une surprise. Mais, tout comme le public, ils devront juste être patients.





Sony a plusieurs projets Spider-Man en développement

Au cours de cet entretien, Pascal a présenté les plans de plusieurs différents Homme araignée projets et retombées en cours de développement chez Sony Pictures aux côtés Spiderman 4. L’un de ces projets est une adaptation en direct de l’histoire de Miles Morales, avec Pascal disant: «Vous verrez tout cela. Tout se passe », lorsqu’on lui a demandé si le personnage ferait un jour le saut de l’animation à la vie réelle.

Entre-temps, le producteur Avi Arad a taquiné une aventure autonome pour Gwen Stacy de Hailee Steinfeld, alias Spider-Woman, révélant qu’elle arrive « plus tôt que prévu ».

Le public replongera ensuite dans le multivers dans la suite animée imminente, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Reprenant avec Miles Morales et Gwen Stacy, la suite trouve la paire de lanceurs de toile face à face avec la Spider-Society, les protecteurs du multivers. Mais, lorsque Miles se retrouve en désaccord avec Miguel et la Spider-Society sur la façon de gérer la menace et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin qu’il puisse sauver ses proches et le peuple.

La réaction à Spider-Man: à travers le Spider-Verse ont été extrêmement positifs, Julian Roman de 45secondes.fr appelant le film « Une suite spectaculaire surpasse l’original ». Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, et avec Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya et Oscar Isaac, Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait débarquer dans les salles le 2 juin.