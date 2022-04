Christian Tappan a parlé de l’avenir de Primate, la sensationnelle série Prime Video et a révélé ce que c’était que de capturer ses anecdotes

Le 1er avril dernier Première vidéo a surpris tous ses abonnés en ajoutant à son catalogue Primate, une série d’une saison et de huit épisodes qui a fait beaucoup parler. Cette bande, qui a été créée et interprétée par Christian Tapan, a tout pour devenir la fiction de l’année, mais pas seulement pour ses chapitres courts, mais aussi pour son intrigue intéressante et captivante. Une histoire qui, en seulement 16 jours, est devenue digne d’applaudissements.

D’origine colombienne, Primate j’arrive à Première vidéo afin de montrer une facette rarement vue à la télévision : celle d’un homme d’une quarantaine d’années qui refuse de grandir. À cette occasion Christian Tapan Il s’est mis dans la peau de William Díaz, un homme de 48 ans qui est acteur et se sent comme une grande star jusqu’au jour où il se rend compte qu’il est séparé, atteint de diabète, en mauvaise condition physique et vivant avec son meilleur ami. et son futur mari.

Sans aucun doute, un personnage Christian Tapan Il a su parfaitement le réaliser, d’autant plus que la série a de vraies anecdotes à lui. Pour cela, dans une interview exclusive avec spoilers l’artiste a raconté ce qu’il ressent de voir qu’une partie de son histoire peut laisser un message tant pour les adultes que pour les jeunes. « Bien que nous, bien dans nos années 40, presque 50, ayons une identification avec les personnages de Primate, il me semble très correct que les jeunes aient ce pouvoir d’identification avec la série et avec les moments et avec ce qu’elle dit, qu’ils arrivent comme à une certaine raison. je trouve cela très intéressant», a-t-il commencé par dire.

Mais il a aussi avoué que pour lui l’adresse de Primate c’est que les gens puissent s’identifier aux personnages et à leur histoire, qu’ils soient hommes ou femmes. « Tout le monde se dit William et c’est là que la série va un peu, pas du tout, à 100%. Si bien que cela atteint la raison de beaucoup d’hommes qui se sentent identifiés, mais aussi de nombreuses femmes à découvrir : ‘mon papa est comme ça, mon mari est comme ça, mon frère est comme ça, mon oncle est comme ça’ et qu’ils découvrent que Primat qu’ils ont autour de lui», a-t-il assuré avant spoilers.

De plus, le fait que de nombreuses femmes identifient pour lui le « primat » qui les entoure peut être une raison de travail social. comme expliqué cela peut amener le genre féminin à comprendre la simplicité du masculin. « Avec la série, les femmes peuvent comprendre que c’est ainsi que nous sommes les primates et qu’elles n’ont pas à s’emmêler autant, qu’elles ne s’impliquent pas autant. Je veux dire, c’est plus facile que vous ne le pensez. Je pense que les femmes croient parfois que nous sommes plus complexes et non, je pense que nous sommes tellement basiques qu’elles nous croient complexes, non ? S’ils comprenaient à quel point nous sommes basiques, les femmes seraient beaucoup plus heureuses avec nous« , étaient ses mots exacts.

Cependant, au-delà du message que vous savez que vous pouvez laisser Primate, Christian Tapan a précisé que cette intrigue n’était pas seulement créée par ses anecdotes, mais qu’Andrés Burgos et Juli Barrera y étaient pour beaucoup. « De nombreuses anecdotes sont les miennes, de nombreux moments sont les miens : de Christian à William, mais c’était vraiment une intrigue créée par Andrés Burgos et Juli Barrera avec tout ce fil conducteur pour pouvoir raconter toutes ces anecdotes car sinon cela deviendrait une série de juste des anecdotes et c’est tellement ennuyeux« , il a déclaré.

Puis il a ajouté : « Ce sont des anecdotes mélangées à de vrais problèmes, à de vraies sensibilités, à des problèmes qui lui arrivent, mes anecdotes télévisées plus ma hernie discale que j’ai eue, mon diabète de type 2 que j’ai plus ces personnages fictifs qui évidemment ils éclairent la série un terrain”. À tel point que, comme l’a expliqué Tappan, cela remplit le spectateur de « raisonnement très sympa”. Même si, pour lui, la chose la plus belle et la plus importante dans cette série est que «les personnages sont des personnages qui font des erreurs et prennent de mauvaises décisions, mais cela ne les rend pas antagonistes, cela en fait de mauvais personnages. mauvais êtres humains”.

Ces mots de Christian Tapanqui parlé exclusivement avec Spoiler, renvoient à la sensibilité dont font preuve les hommes de la série. En fait, il a lui-même défini la différence d’humeur qui existe dans chaque genre. « L’humeur masculine dans cette série est beaucoup plus sensible que l’humeur féminine, les femmes de cette série sont celles qui ont le non, celles qui ont le dernier mot, celles qui sont les plus bruyantes, les plus dures. D’autre part, nous les hommes sommes ceux qui sont embrassés, déçus, pleurant« , il a déclaré.

Mais, d’un autre côté, la série touche à un point qui a rarement été saisi aussi naturellement : le typage que vivent les acteurs. Dans PrimateTappan se moque de ceux qui ne cessent de l’appeler El Primo, le personnage qu’il incarnait dans la série Pablo Escobar. « J’ai été El Primo pendant 10 ans de ma vie. C’est-à-dire faire de la catharsis et rire, à aucun moment ce n’est mauvais. Depuis que nous avons pensé à le dire, c’était toujours ‘hoo hoo disons-le’ et je pense que ça fait beaucoup rire les gens. Bien sûr, ils vont immédiatement voir Escobar, le Maître du Mal et ils pensent : « bien sûr, c’était Gonzalo Gavidia » et il se moque de lui-même avec ça, quelque chose qui pour moi est génial. C’est de la comédie et la comédie que j’aime le plus est celle qui naît en se moquant de soi», a-t-il déclaré.

A tel point que la bande a su toucher à la fois les personnes qui s’identifiaient à ces personnages et celles qui s’amusaient avec eux. Pour cela, Tappan a confirmé, pour clôturer, s’il y aura ou non une deuxième saison de Primate sur Prime Vidéo: « Oui, ça peut se faire. Nous sommes dans ce beau processus de parler, de commencer à créer une deuxième saison. Les gens sont contents des personnages et de l’histoire. Nous sommes donc dans ce processus de voir ce qui se passe, je le vois comme très positif», a-t-il condamné.

