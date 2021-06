Une adolescente de 13 ans du Missouri tire sur des parents pour tenter de sauver sa mère de l’attaque violente de son père

De nombreux enfants grandissent dans des situations qu’ils sont beaucoup trop jeunes pour vivre.

Malheureusement, être témoin de violence domestique à la maison peut avoir des effets néfastes sur les enfants, notamment l’anxiété, un comportement agressif, une activité sexuelle précoce et la toxicomanie.

Même dans ma propre expérience, avant que mes parents ne divorcent, je me souviens avoir entendu des combats et des cris. J’ai ressenti un tourbillon d’émotions pendant le chaos, mais je ne savais pas contre qui être en colère ou qui protéger.

Mais pour un adolescent non identifié de 13 ans à St. Louis, Missouri, il a choisi sa mère.

Au cours de la nuit, la mère et le père de l’adolescent se sont disputés. Dans une tournure des événements, le père a commencé à étouffer sa femme.

Leur fils adolescent a saisi une arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu, tirant deux fois sur son père dans les jambes et les fesses, et tirant accidentellement une fois sur sa mère dans le torse.

Alors que ses parents gisaient en sang, attendant l’arrivée d’une ambulance, que se passait-il dans sa tête ?

Non seulement il était sans aucun doute terrifié, mais il pensait très probablement qu’il venait de tuer ses parents, posant des questions : et si mes parents mouraient ? Et si je n’attrapais pas l’arme ?

La partie la plus difficile d’être un enfant et d’entendre ou de voir vos parents se battre est de décider de s’impliquer ou non. Et ce faisant, vous devez choisir un camp.

Le personnel médical est arrivé sur les lieux et a transporté les deux parents à l’hôpital où ils étaient dans un état stable. Cependant, l’adolescent a été arrêté.

Légalement, il y a une bonne chose à faire : appeler la police et attendre l’arrivée des forces de l’ordre.

Mais dans une situation chaotique comme celle-ci, nous ne pensons pas toujours à l’approche logique ; au lieu de cela, nous entrons en mode « combat ou vol », sans penser à ce que nous pouvons faire pour mettre fin au chaos le plus rapidement possible.

Heureusement, l’adolescent n’a pas été inculpé et a ensuite été libéré de garde à vue. Il reste avec un membre de sa famille.

Mais la dure réalité demeure : le cycle de la violence continuera d’affecter cette famille.

C’est insondable ce que la bataille au sein de cet adolescent a dû ressentir lorsqu’il a appuyé sur la gâchette. Tirez-vous sur votre père pour sauver votre mère ? Ne faites-vous rien et risquez-vous que votre père tue votre mère ?

Voir votre père maltraiter votre mère peut avoir un impact durable.

Mon père n’a jamais abusé de ma mère devant moi, et je crois que c’est parce qu’il ne voulait pas que la « petite fille à papa » voie ce côté de lui.

Mais tout le monde ne peut pas en dire autant.

Les enfants qui voient leur père ou leur mère maltraiter leur conjoint croient que la violence réglera leurs problèmes.

Il est possible que cet adolescent ait réagi avec violence parce qu’il croyait que cela réglerait la situation.

Des disputes peuvent et surgiront dans les mariages. Mais c’est la façon dont vous gérez les désaccords qui fait la différence.

En fin de compte, cependant, la violence n’est jamais la réponse.

Pour les victimes et les survivants d’abus qui ont besoin d’aide, la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique a formé des bénévoles disponibles pour aider 24/7/365. Appelez le 1-800-799-7233 ou le 1-800-787-3224 pour l’ATS, ou, si vous ne parvenez pas à parler en toute sécurité, connectez-vous sur thehotline.org ou envoyez LOVEIS au 22522.

La’Shawnté Burgess est un écrivain indépendant qui se concentre sur le divertissement et l’actualité.