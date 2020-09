Marvel’s Avengers montre un look similaire ou meilleur que dans sa démo 2019

Nous sommes déjà entrés dans le mois de septembre et cela implique que les grands titres qui ne sont pas encore sortis verront le jour, ce à quoi nous sommes habitués chaque année, car l’été n’est généralement pas le moment pour quelles entreprises veulent faire ce type de publication.

L’un des demain les plus attendus et à venir est Marvel’s Avengers, l’arrivée des héros les plus puissants de la planète dans les jeux vidéo grâce à Square Enix et Crystal Dynamics, développeurs actuels de la dernière trilogie Tomb Raider.

Marvel’s Avengers est identique ou meilleur que sa présentation officielle

Au cours du mois d’août, il a déjà été possible de tester ce jeu sous la forme d’une bêta fermée et plus tard sous la forme d’une bêta ouverte pour tout le monde, nous avons donc déjà quelques impressions, à la fois jouables, visuelles et performantes, étant un très bon travail.

Quelque chose qui est toujours généralement regardé avec une loupe dans les lancements est de savoir si la qualité visuelle du jeu a été affectée et s’il y a une rétrogradation, quelque chose qui a également été fait avec ce Marvel’s Avengers dans sa version finale par le canal ElAnalistaDeBits, dans lequel a été publié la comparaison finale entre le travail complet et la démo que nous avons vue en 2019 et avec la bêta d’août, montrant qu’en général le niveau visuel affiché a été maintenu mais avec quelques ajouts afin que toutes les plates-formes aient des performances décentes.

En conclusion, Marvel’s Avengers arrive demain et dans la partie technique il n’y a pas de type de problème, il ne reste donc qu’à voir comment c’est dans le reste des sections et si l’histoire racontée ici est au niveau de ce que l’on voit dans les films de cinéma .