La pop star Jessie J parle de la douleur et du chant « d’agonie » la provoque dans une mise à jour sur la santé

Jessie J dit qu’elle a dû faire une pause dans le chant à cause de nodules qui se sont développés sur ses cordes vocales après avoir commencé un traitement contre la maladie de Ménière.

La pop star britannique, 33 ans, a posté une vidéo selfie vendredi sur Instagram en chantant en larmes son nouveau single, « I Want Love ». Dans sa légende, elle a expliqué comment ses problèmes de santé affectent sa carrière de chanteuse.

« On m’a demandé d’envoyer à une orthophoniste une vidéo de moi chantant quelque chose doucement, pour qu’elle puisse entendre ma voix… La première chanson que j’ai chantée était I want love. larmes », a-t-elle écrit.

L’artiste nominée aux Grammy Awards a révélé en décembre dernier qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Ménière, un trouble de l’oreille interne qui peut provoquer de graves vertiges, des acouphènes et une perte auditive, selon le National Institute on Deafness and Other Communication Diseases (NIDCD).

Elle a expliqué dans son post qu’elle n’avait pas pu chanter la chanson depuis qu’elle l’avait enregistrée à cause de la douleur causée par les nodules vocaux. « Mec, ça a été dur de ne pas chanter. C’est littéralement ma ligne de vie et mon bonheur. Être silencieux n’est pas quelque chose pour lequel je suis bon. Ou me fait me sentir moi-même », a-t-elle écrit, ajoutant. « Seigneur sait que je suis fort af »

Elle a continué à discuter de son état dans plusieurs messages qu’elle a publiés dans ses histoires Instagram, expliquant qu’elle voulait être « honnête » avec les fans sur ce qu’elle avait vécu « au cours des 4/5 derniers mois ».

Jessie J a appelé chanter « ma ligne de vie et mon bonheur » dans un post Instagram franc qui détaillait sa lutte contre les nodules sur ses cordes vocales. Getty Images

Elle s’est souvenue d’avoir initialement ressenti une « brûlure constante dans la gorge » en février et a présumé que cela était dû à la fatigue due à l’enregistrement de son prochain cinquième album. Cependant, un médecin l’a informée qu’elle avait développé un reflux acide – probablement causé par des stéroïdes qu’elle avait commencé à prendre l’année dernière pour traiter les symptômes de la maladie de Ménière.

« Le reflux acide provoque un spasme des cordes vocales et provoque de petites cloques », a-t-elle expliqué.

La chanteuse a ensuite partagé des détails sur la façon dont ses médecins tentent de l’aider à guérir.

« J’ai maintenant 8 caméras dans le nez pour regarder par 6 médecins différents », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle mangeait « les mêmes 6 aliments » au cours des trois derniers mois.

Elle a également essayé l’acupuncture, le massage, le « travail de l’âme » et d’autres modalités de guérison. « Et je souffre toujours de la même douleur tous les jours », a-t-elle écrit.

Après s’être reposée et sans parler ni chanter pendant des jours, ses nodules ont progressivement « fondu », a déclaré la chanteuse. Mais les médecins l’ont informée que les nodules réapparaîtraient dès qu’elle recommencerait à chanter.

Jessie J a également déclaré qu’elle et son équipe de direction se demandaient si le moment était venu de sortir un nouvel album. Elle a finalement décidé qu’elle voulait que les fans entendent la nouvelle musique, mais a déclaré qu’elle prévoyait de limiter ce qu’elle ferait pour promouvoir l’album.

Bien que la chanteuse ait tourné une vidéo officielle (publiée vendredi) pour « I Want Love », elle a révélé qu’elle était « à l’agonie » par la suite.

Malgré les difficultés qu’elle a rencontrées au cours des derniers mois, Jessie J est déterminée à guérir. « Je suis certaine que je trouverai bientôt la raison de tout cela », a-t-elle écrit.

« La vérité, c’est que je le dis tout le temps sur scène. Ma plus grande leçon de toute ma vie a été ma santé. Et j’y suis. Je la vis. C’est ma vie et je sais que je suis confronté à cela parce que Je peux le faire. » elle a écrit.

« Cela pourrait être tellement pire », a-t-elle ajouté.

