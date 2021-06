Marvel contre Le film DC Crossover n’est pas impossible, James Gunn a eu des discussions informelles avec les deux studios

gardiens de la Galaxie réalisateur James Gunn continue d’espérer un jour diriger une épopée de croisement Marvel/DC, révélant même que des conversations informelles ont eu lieu dans les coulisses. Répondant à un fan sur les réseaux sociaux qui a demandé s’il y a même une faible chance que nous voyions un grand crossover à succès », Gunn a fourni une réponse réaliste qui tempérera les attentes, mais n’a pas pu s’empêcher de laisser la porte légèrement entrouverte.

J’en ai parlé avec désinvolture aux pouvoirs en place de Marvel et de DC. J’aimerais que cela se produise. Je ne pense pas que ce soit probable, mais je ne pense pas non plus que ce soit une impossibilité. Cela dit, voir constamment des crossovers et des mashups est moins enchanteur pour moi qu’une histoire forte. https://t.co/mJ8GQzSI4j – James Gunn (@JamesGunn) 17 juin 2021

« J’en ai parlé avec désinvolture aux pouvoirs en place de Marvel et de DC. J’aimerais que cela se produise. Je ne pense pas que ce soit probable, mais je ne pense pas non plus que ce soit une impossibilité. , voir constamment des crossovers et des mashups est moins enchanteur pour moi qu’une histoire forte. »

En tant que cinéaste de principe et passionné qu’il est, Gunn n’a pas tardé à préciser qu’il ne mettrait jamais son nom sur un merveille/DC crossover pour le plaisir, et que l’histoire devrait d’abord et avant tout être forte. Dans d’autres réponses, Gunn est entré un peu plus en détail sur cet élément des films de bandes dessinées.

« Je trouve parfois déconcertant que de nombreuses personnes semblent plus intéressées par les croisements, les camées, les références et les scènes post-crédits que par l’histoire et les personnages réels d’un film spécifique », a-t-il écrit. « Lorsque je fais un film, je passe 99,9 % de mon temps à penser à l’histoire et au personnage et 0,1 % au reste. » Il ne fait aucun doute que cette perspective est la façon dont il a réussi à créer certains des exemples les plus acclamés par la critique et les plus agréables du genre.

Donc, est un crossover sur grand écran mettant en vedette les goûts de la gardiens de la Galaxie, La brigade suicide, Homme araignée, Homme chauve-souris, Capitaine Marvel, et Superman susceptible d’arriver? Eh bien, en raison du casse-tête qui serait l’utilisation des droits, le partage des bénéfices et le fait de donner suffisamment de temps à tant de personnages à l’écran, etc., probablement pas. Cependant, avec Gunn lui-même marchant maintenant avec un pied dans chaque camp de bandes dessinées grâce à Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie 3 et DC La brigade suicide, pourrions-nous un jour voir un croisement à plus petite échelle entre ces équipes respectives surpuissantes ? C’est beaucoup plus probable. Et si le genre du film de bande dessinée finit par se fatiguer et commencer à faiblir financièrement, il est possible qu’un jour les propriétés Marvel et DC se rencontrent sur le grand écran.

En fait, ce n’est pas la première fois que Gunn discute d’un crossover potentiel, le réalisateur révélant même ce qu’il ferait s’il en avait l’opportunité. Encore une fois, tout en répondant aux questions des fans sur les réseaux sociaux, on a demandé à Gunn « Quel serait votre projet de collaboration entre Marvel et DC ? » à quoi il a répondu: « King Shark, Rocket, Weasel et Groot. » Oubliez Batman et Wonder Woman qui affrontent Captain Marvel et Doctor Strange, l’idée de Gunn est sûrement celle que le public voudrait vraiment voir.

La brigade suicide devrait sortir en salles aux États-Unis le 6 août, à la fois en salles et sur la plateforme de streaming HBO Max. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pendant ce temps, sera publié le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Le compte Twitter de James Gunn.

Sujets : Avengers, Justice League