Comment la lune influence notre appétit sexuel

La Lune est responsable de changements émotionnels majeurs en chacun de nous. Cette star si importante et si puissante a une grande responsabilité dans le comportement des gens, dans la sensibilité de chaque sens et, aussi, dans la sexualité de chacun.

En effet, en matière de sexualité, le pouvoir lunaire réagit dans les émotions, dans les types de stimuli, dans la sensibilité du corps, dans les attentes générées pour chaque moment intime et dans les désirs de chacun. Chaque phase de la lune influence de manière différente, certaines avec plus, d’autres avec moins de potentiel et d’intensité.

Lisez ci-dessous pour plus de détails sur l’influence des phases lunaires sur vos moments intimes et apprenez à toujours profiter au maximum des plaisirs sexuels!

Nouvelle lune

Pendant la Nouvelle Lune, les plaisirs charnels ne gagnent pas tellement en force, mais la romance, la chaleur et l’affection sont les principaux besoins des femmes. Ils se sentent plus sensibles et, par conséquent, l’intimité doit être pratiquée d’une manière plus aimante, délicate et attentive. Ceci, cependant, ne signifie pas que l’action devrait être petite. S’il est excité de la bonne manière, le couple peut profiter d’une nuit plus calme, mais très agréable.

croissant de lune

La Lune est en Croissant et la volonté sexuelle grandit ensemble. Le climat se réchauffe et l’envie d’innover augmente. C’est le moment idéal pour tester de nouvelles choses, de nouveaux postes, de nouveaux endroits, de nouveaux styles. Cela vaut la peine d’expérimenter tout ce que le couple veut et se sent à l’aise d’essayer, car c’est dans le croissant de lune que nous nous trouvons plus réceptifs à la nouveauté. Profitez du désir d’avoir de nouvelles expériences sexuelles pour réaliser vos fantasmes. Bien sûr, cette phase passera de la monotonie!

Pleine lune

La Pleine Lune représente le point le plus élevé de l’appétit sexuel. Ici, l’intensité dans les moments d’intimité est extrême et, apparemment, la disposition physique est infinie. Il y a cependant un aspect à observer: l’envie de vivre de nouvelles aventures peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Pour qu’il n’y ait pas de trahisons (car la volonté peut se manifester), investissez dans des relations dans des lieux où il y a un risque de se faire prendre, pour augmenter l’émotion, ou tout autre chose qui assouvit l’envie de vivre l’interdit.

Lune décroissante

La Lune décroissante apporte avec elle la période la plus calme et la plus sereine pour l’appétit sexuel. En réalité, le sexe peut même être en arrière-plan ou en arrière-plan et d’autres problèmes apparaissent en haut de la liste, tels que la famille, l’argent et la carrière professionnelle. Il n’y a pas de problème avec ça, l’important est de ne pas laisser la distance, qui est en fait plus présente dans cette période, être une raison pour le couple de s’évader émotionnellement et sentimentalement. Le désir d’avoir des relations sexuelles est plus doux, c’est vrai, mais assurez-vous de vous rapporter, car le contact intime est important pour maintenir la chaleur de la passion.