Un homme demande à sa mère de lui rendre son bébé après qu’elle ait refusé de le lui rendre

En ce qui concerne les petits-enfants, nos parents semblent être obsédés par eux bien plus qu’ils ne nous l’ont fait quand nous étions enfants.

La beauté d’être grand-parent est que vous pouvez faire toutes les choses amusantes et mignonnes, et envoyer le petit paquet de joie à la maison quand vous en avez assez.

Un homme du nom de Derek Lipp s’est récemment rendu sur TikTok pour partager une vidéo de la caméra Ring détaillant ce qui s’est passé lorsqu’il s’est présenté pour récupérer sa fille après avoir permis à sa mère de la regarder.

Derek Lipp a accusé sa mère d’avoir « kidnappé » sa fille via la caméra du Ring.

La vidéo a commencé avec sa mère lui demandant: « Qu’est-ce que tu veux? » par le haut-parleur de la caméra sans ouvrir sa porte.

Lipp a crié très fort dans le microphone : « Mon bébé ! Ouvre la m–n porte !

Sa mère lui a demandé de revenir plus tard et il lui a dit qu’elle avait gardé l’enfant depuis le matin de la veille et qu’il était temps que le bébé rentre à la maison.

Apparemment, la grand-mère possessive n’était censée garder que trois heures, mais a décidé qu’elle appréciait la compagnie de sa petite-fille et voulait la garder plus longtemps.

Elle a dit à son fils : « Va trouver quelque chose d’amusant à faire. Je promets de la ramener plus tard.

Par curiosité, il a demandé à sa mère pourquoi elle n’était pas au travail comme prévu et elle a répondu : « Je suis malade !

Cela, bien sûr, a sonné l’alarme pour le père paniqué et il a dit à sa mère qu’elle ne devrait pas avoir un bébé de six mois autour d’elle si elle ne se sentait pas bien.

Il a exigé qu’elle rouvre la porte.

Dans un moment d’hilarité, la grand-mère calculatrice a répondu : « Espèce d’idiot ! Je ne suis pas vraiment malade. J’ai annulé !

Frustré, le père désemparé a dit à sa mère qu’il appréciait qu’elle regarde le bébé, mais lui a rappelé qu’elle n’avait pas le droit de la garder sans sa permission, assimilant ses actions à un enlèvement.

Sa mère a balayé l’accusation en disant : « Ce n’est pas un enlèvement. Je suis sa grand-mère. Normalement, tu veux toujours que je la garde.

Elle lui conseilla de se détendre et lui suggéra à nouveau d’aller trouver quelque chose à faire.

L’homme a fait savoir à sa mère qu’il n’y avait aucun moyen qu’il parte sans le bébé, l’incitant à le laisser enfin entrer.

Les téléspectateurs ont été extrêmement touchés par l’amour et l’admiration de la femme pour sa petite-fille.

Une femme a dit : « Ce n’est pas un enlèvement. Je suis la grand-mère. Aimer! »

Une autre personne a soutenu la grand-mère en disant à son fils: « Ouais, tu l’as entendue aller chercher quelque chose à faire, c’est presque l’heure du bain. »

Histoires liées de YourTango :

Les gens ont également émis l’hypothèse qu’il s’agissait de son premier enfant en raison de son stress à l’idée de la récupérer.

Un homme a demandé : « Est-ce votre premier bébé ? Parce qu’après ça, tu ne poses plus de questions quand grand-mère les prend.

Quelqu’un d’autre a accepté en postant : « Si ma mère me disait de revenir plus tard… je serais dans ma voiture avant qu’elle ait fini sa phrase. »

Il y avait quelques opposants qui pensaient que la grand-mère n’avait pas le droit de garder le bébé plus longtemps que prévu, mais la plupart étaient d’accord pour dire que le meilleur endroit pour un enfant en dehors de chez eux est la maison de grand-mère.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.