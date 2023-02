Le changement physique surprenant de Rihanna, l’artiste qui peut éblouir aux Oscars 2023

in

célébrités

Rihanna est une artiste qui ne cesse de se réinventer en matière de looks et Spoiler vous montre différentes versions de la chanteuse qui brillera aux Oscars 2023.

©GettyRihanna

Rihanna fasciné le monde entier lors de la présentation à la mi-temps du dernier super Bowl avec un spectacle où il a interprété ses meilleures chansons pour laisser le monde entier en extase grâce à sa performance qui n’a pas déçu ses followers. Maintenant, cet artiste cherchera à répéter le même événement dans le 95e édition des Oscars où interprétera-t-il sa chanson soulève-moi de Panthère noire : Wakanda pour toujours pour lequel elle est nominée pour un prix.

Les différents looks de Rihanna dans sa carrière

Tout au long de sa vie professionnelle Rihanna Elle a eu de nombreux changements dans son look depuis le début de sa carrière professionnelle jusqu’à aujourd’hui, où elle a un beau ventre de femme enceinte qui est sûrement le préambule à l’un des plus beaux moments de la vie de cette talentueuse chanteuse qui compte tant d’adeptes à travers le monde. le monde. Dans spoilers nous avons compilé quelques images qui rendent compte du changement physique de l’artiste comme en 2005 lors d’un événement de MTV.

On peut également admirer le port de Rihanna dans une longue robe blanche et de longs cheveux noirs flottants à la première du film Bataille navale où le chanteur a agi en tant que membre de la marine américaine dans un film qui oppose ces forces à des envahisseurs extraterrestres, tous basés sur le jeu de société populaire Bataille navale.

D’autre part, l’interprète a également assisté à la première de Reine et Mince en 2019 où on pouvait la voir avec des cheveux ondulés, une robe noire décolletée et des accessoires qui dans ce cas sont de nombreux colliers qui donnent une empreinte décontractée à cette figure qui sait bien ce qui se combine le mieux pour chaque occasion comme la première d’un film .

Enfin nous arrivons au regard que Rihanna décidé d’utiliser dans Super Bowl 2023, l’une des performances les plus importantes de la carrière de la talentueuse chanteuse qui portait un costume rouge avec une veste surdimensionnée et des gants de la même couleur avec ses cheveux attachés en queue de cheval et utilisait en même temps des boucles d’oreilles saisissantes comme accessoires. Certainement belle surtout à ce stade de sa vie où elle s’apprête à devenir mère.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?