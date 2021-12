L’écrivain d’Outlander Diana Gabaldon a sévèrement critiqué Game of Thrones et a donné un avertissement à Starz

Il existe de nombreuses séries basées sur des livres qui ont du succès dans le monde entier et l’étranger est l’un d’eux. Lancée par Starz et diffusée mondialement par Netflix, la fiction raconte l’histoire que Diana Gabaldón a écrite dans ses volumes d’une manière unique. Avec Sam Heughan et Caitriona Balfe, la bande a déjà cinq saisons, le 6 mars, elle présentera la sixième et il lui reste encore un long chemin à parcourir.

En effet, alors que la série n’en est qu’à sa sixième édition, Diana Gabaldón a déjà sorti son neuvième livre de l’étranger. Sorti le 23 novembre, Go Tell the Bees I’m Gone, a mis fin au plus long Doughtlander littéraire de l’histoire de cette série. En effet, entre la sortie récente et la sortie du huitième tome, sept années se sont écoulées qui, pour les fans, ont été éternelles.

Mais, comme l’a expliqué l’écrivain, entre-temps, elle a travaillé sur d’autres choses et, comme si cela ne suffisait pas, elle a également eu deux petits-enfants. « Pour ma propre défense, je dois souligner que j’ai écrit quatre autres livres pendant cette période, ce que je ne fais pas normalement, et j’ai eu deux petits-enfants, ce qui vous prend un peu de temps.« .

Bien sûr, étant donné le temps qu’il a fallu pour lancer son neuvième livre et, compte tenu du fait qu’il a déjà annoncé que l’étranger se terminera par une dixième lettre, Diana a été invitée à voir si la même chose lui arriverait que George RR Martin, écrivain de Game of Thrones. A tel point qu’elle n’a pas hésité à assurer qu’elle en a vraiment pitié »pauvre George», Mais qu’il ne lui arrivera pas la même chose.

« Il (Martin) a rencontré les showrunners et leur a dit ce qu’il prévoyait de faire dans ce livre, afin qu’ils puissent écrire en conséquence plus tard. Ils n’ont tout simplement pas écrit en conséquence, ils ont pris leurs affaires, les ont déformées et ont écrit leur propre fin » dit Diane. Puis, l’écrivain a terminé : « ils ne m’attraperont jamais, je finirai certainement le 10ème livre avant qu’ils ne finissent le spectacle”. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de Doughtalnder littéraire aussi large que la dernière fois et dans Starz, ils ne connaîtront pas la fin de l’intrigue tant qu’elle ne la dictera pas.

