Tom Holland n’est pas assez grand pour Zendaya

Dans une interview amusante avec Graham Norton, Tom Holland et Zendaya Ils ont révélé un incroyable secret de leur relation. Il semble que l’acteur qui est la figure la plus importante de la Univers cinématographique Marvel (MCU) actuellement pas assez élevé pour elle. Pendant qu’ils roulaient Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui verra le jour en salles le 17 décembre, ils ont réalisé le dénivelé qui est devenu un petit problème.

Graham Norton était chargé de présenter l’histoire, à laquelle Hollande Il répondit avec un sourire maladroit : « Merci, Graham. ». Deuxieme acte, Zendaya Il a commencé à expliquer comment ils ont enregistré l’une des scènes qui sont devenues les plus virales dans le cadre de la campagne publicitaire du film. Il s’agit de la photo sur laquelle on les voit sauter d’un pont, avec l’actrice envahie par un visage effrayé qu’on ne peut cacher. Il semble que le tournage de la séquence ait pris plus de temps qu’ils ne l’auraient souhaité.

« Homme araignée nous balance au sommet d’un pont et m’y laisse. Tu es censé partir doucement MJ sur le pont et partir. A cause de notre dénivelé, nous étions unis, il a atterri avant lui. Mes pieds ont visiblement touché le sol avant lui. »révélé Zendaya. Selon IMDb, l’actrice mesure 1,74 mètre, tandis que l’acteur ne fait qu’un centimètre de moins. Cependant, cela a influencé lors de l’atterrissage sur la prise de risque.

« Il y a une marque d’atterrissage qui vous empêche essentiellement de détruire vos genoux. »expliqué Hollande. Frustré, il nota : « Je suis le super-héros, je suis censé avoir fière allure. Elle atterrirait, et moi, et mes pieds glissaient et elle me coupait « . Au cours de l’interview, ils ont recréé la fin de chaque plan pour faire la scène, et vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Le multivers, cette illusion des fans de Spider-Man

Jusqu’à présent, on sait seulement que le multivers sera une réalité dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais la portée qu’il aura n’est pas connue. Les avant-premières ont révélé que plusieurs méchants d’autres sagas de la Homme araignée sera présent, comme Goblin vert et Docteur poulpe, mais on ne sait pas si les versions de Pierre Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtra. Alors que beaucoup spéculent et sont ravis de les revoir, certaines rumeurs prétendent que les deux Maguire Quoi Garfield Ils auraient accepté de faire une nouvelle suite à leurs sagas. Tandis que pour Tobey semble peu probable compte tenu de son âge, avec André les chances ne sont pas si folles. Pour l’instant, il faudra attendre le 17 décembre pour voir s’ils reviennent.

