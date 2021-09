Outlander : 4 grands moments Jamie et Claire

Il reste encore six mois avant que Starz publie la sixième saison de Étranger. Après un travail en un temps record, la production a réussi à terminer le tournage le 1er juin et, en mars 2022, la série sera disponible. Aussi, à ce moment-là, les comédiens se concentreront sur les enregistrements de la septième partie, ce qui était déjà confirmé il y a plusieurs mois.







Et, même si vous attendez Étranger Cela devient éternel pour les fans, beaucoup d’entre eux ont réussi à l’atténuer en émettant des théories sur ce qui va arriver. Bien que rien ne soit encore confirmé, certains disent que désormais Jamie et Claire vont vivre l’un des pires moments de leur histoire. Après la fin tragique qu’a eu le personnage de Caitriona Balfe dans la cinquième édition, tout semble indiquer que cela leur apporterait quelques problèmes dans leur relation.

De plus, selon ce qui s’est passé, le processus de rétablissement de Claire pourrait épuiser Jamie et trahir sa confiance avec une autre femme. De plus, il a également été supposé qu’elle serait celle qui le tromperait avec un nouveau membre de Fraser’s Ridge. C’est pourquoi, au vu des événements qui peuvent changer le destin du couple préféré de Étranger, de Spoiler, nous voulons nous souvenir de ses meilleurs moments de toute la série.

Les meilleurs moments d’Outlander de Jamie et Claire :

1. Claire choisit Jamie plutôt que Frank et son ancienne vie :

Dans la première saison, après lui avoir raconté l’histoire du voyage dans le temps, Jamie prend une décision : l’aider à atteindre les pierres de Craigh na Dun, qui semblent être le portail des voyageurs. Et, malgré le fait qu’il soit extrêmement amoureux à ce moment-là, il décide toujours de l’accompagner et de la protéger jusqu’à ce qu’il puisse atteindre son objectif.







Mais, alors que tout lui semblait perdu, Claire découvre que sa vie ne serait plus la même si elle quittait cet Écossais qui a bouleversé sa vie. Par conséquent, au lieu de voyager et de retourner à son époque, il décide de rester avec Jamie et de commencer ainsi l’histoire d’amour la plus romantique du siècle.

Dans cet épisode, il y a deux points importants : Claire comprend qui est son véritable amour, tandis que Jamie donne la priorité à ses souhaits avant les siens.

2. Le mariage :

Afin de protéger Claire de Black Jack Randall, le clan MacKenzie décide qu’elle doit épouser l’un d’eux et, en effet, Jamie est la meilleure option. C’est qu’en se mariant, elle a mis de côté son origine anglaise pour devenir citoyenne écossaise avec le pouvoir de choisir de quel côté rester.







3. Jamie accepte l’histoire de voyage dans le temps de Claire :

Dans la première saison, après que Claire est accusée d’être une sorcière, Jamie souffre beaucoup pour la sauver. Par conséquent, après une colère, il finit par lui demander si elle est bien une sorcière. A tel point qu’elle décide de lui dire la vérité et lui, contrairement à Frank, la comprend et ne la questionne pas outre mesure. En effet, c’est là qu’il décide de l’accompagner jusqu’aux pierres de Craigh na Dun.

4. Les retrouvailles après 20 ans :

Avant la bataille de Culloden, Jamie décide de repousser Claire pour qu’elle ne soit pas en danger. Et, en la renvoyant par les pierres à son époque, il lui dit adieu pour toujours. Ils ont 20 ans d’écart jusqu’à ce qu’elle décide de revenir le chercher, le surprenant dans son nouveau métier : son imprimerie.