Dragon Ball : Pourquoi y a-t-il un doublon du souverain divin Zeno ?

L’univers dans lequel Dragon Ball joue n’est pas le seul. Il y a un total de 18 univers qui ont aussi la vie et sont gouvernés par des dieux. Mais surtout Zénon, maître du multivers.

Cependant, dans Dragon Ball Super, il y a Zénon deux fois. Bien qu’il soit le personnage le plus puissant de toute la franchise Dragon Ball, il la gouverne multivers pas seul, mais avec lui-même à ses côtés. Nous vous racontons comment cette mésaventure est survenue.

Dragon Ball : Deux Zeno sont pires qu’un

Qu’est-ce qui rend le Zeno si spécial ? Bien qu’ils aient une apparence enfantine, les deux Zeno ne sont pas à sous-estimer. Avec leur capacité, les Zeno effacer toute existence. Malheureusement, sa nature naïve et enfantine est difficile à contenir.

D’où vient l’autre Zeno ? Le deuxième Zeno ne vient pas réellement de l’époque actuelle dans laquelle Dragon Ball se déroule, mais plutôt vient du futur.

Il était le dirigeant du multivers d’où futures malles est originaire. Mais le multivers était à travers Zamusa infini Haunted, la dernière incarnation de l’antagoniste de Future Trunks.

© Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Zeno ne savait pas quoi faire d’autre qu’eux effacer toute existence. Après avoir effacé tout le multivers, Future Trunks et Son Goku plongent avec un machine à remonter le temps lever et sauver Zeno errant de l’ennui qui s’était propagé.

Avec Zeno du présent, Zeno du futur règne désormais plus de 18 multivers. Eh bien, maintenant il n’y a plus que 12 autres multivers, parce que six d’entre eux ont été détruits par eux par ennui. Les deux Zeno n’ont aucune sensibilité au nombre de vies avec lesquelles ils jouent.

Même dans le grand tournoi du pouvoir, c’est à propos de tout le monde Des univers luttant pour leur survie. Les deux Zénos anéantissent presque tous les univers à quelques exceptions près. Mais C17 souhaite que tous les univers anéantis lors du retour du tournoi.