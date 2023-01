Un homme confronte le patron de sa femme à quel point elle est « surmenée » dans son dos

Un homme est qualifié de « contrôleur » après avoir décidé de contacter le patron de sa femme après avoir remarqué les conséquences de son travail sur elle.

Postant sur le subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – il a expliqué qu’il essayait seulement d’aider sa femme , mais tout semblait se retourner contre lui.

Dans son article sur Reddit, l’homme a écrit que sa femme travaillait « 10 à 14 heures par jour, enchaînée à son ordinateur depuis 2 à 3 semaines également le week-end ».

Il demande s’il a tort d’avoir confronté le patron de sa femme à quel point elle était « surmenée ».

L’homme a précisé qu’au cours des dernières semaines, sa femme avait consacré plus de 100 heures à son travail, avait perdu plusieurs week-ends et avait même dû travailler pendant les vacances.

Il s’est même rappelé qu’elle devait également travailler pendant les vacances.

« Elle a crié des obscénités à propos de son travail, comment elle veut démissionner, à quel point c’est ridicule qu’elle travaille si dur sans aucune pause. Il y a eu plusieurs jours remplis de larmes », a-t-il écrit.

Pendant les explosions de sa femme à propos du fait de ne pas aimer son travail, il a essayé d’aider à la maison pour aider à réduire son stress, mais a admis qu’il « marche sur des coquilles d’œufs », attendant « une explosion ».

Alors que sa femme travaillait un jour, il a remarqué qu’elle devenait de nouveau agitée, criant que ses collègues « la foutaient en l’air ».

C’est alors qu’il a décidé de prendre les choses en main.

Il a expliqué qu’il avait envoyé un texto au patron de sa femme, avec qui il travaillait également car ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise, et l’avait confronté au fait que sa femme était surchargée de travail.

« [I] dit qu’il y a des limites pour les êtres humains [and] ce genre de chose ne peut pas se reproduire l’année prochaine », a-t-il expliqué. « Il a accepté et a dit qu’il essaierait d’aider. »

Lorsque le patron de sa femme l’a contactée pour limiter sa charge de travail, il a mentionné que son mari l’avait alerté sur son sentiment de surmenage, ce qui l’avait mise en colère.

Elle a accusé son mari d’être « misogyne » lorsqu’il a choisi d’envoyer un message à son patron qu’elle n’était pas capable de faire son travail.

« [She said] elle ne peut plus jamais me faire confiance pour parler de son travail ou de ce qu’elle ressent. Généralement, je me suis jeté dans la niche. »

La plupart des personnes qui ont commenté le post Reddit de l’homme ont convenu qu’il avait tort d’avoir contacté le patron de sa femme.

« Je ne sais pas dans quel domaine travaille votre femme, mais les femmes doivent souvent se battre beaucoup plus dur pour les promotions et les augmentations que les hommes », a écrit un utilisateur.

« Ce que vous avez fait, c’est essentiellement dire à son patron qu’elle ne peut pas gérer la charge de travail et que ce n’est pas à vous de le faire, même un peu. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Entrer en contact avec son patron comme ça envoie tellement de messages implicites que votre femme est incapable d’exprimer ou de se défendre que cela risque d’être extrêmement embarrassant à tout le moins et au pire de nuire à sa carrière. «

« C’est complètement inapproprié et excessif. Elle valorise clairement son travail et veut faire du bon travail, malgré le stress », a ajouté un troisième utilisateur.

« Indépendamment de vos intentions, la direction va peut-être supposer qu’elle ne peut pas faire son travail et a besoin de son mari pour se battre pour elle. Vous lui devez d’énormes excuses. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.