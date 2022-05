Le film de Seth Rogen qui a failli déclencher une guerre mondiale

Curiosités

l’acteur de Freaks and Geeks a révélé comment était le moment où une de ses productions était sur le point de provoquer une catastrophe mondiale et s’est retrouvée avec une sécurité privée à son domicile.

©IMDBQuand James Franco travaillait encore avec Seth Rogen.

Il y a des artistes dans le monde de la comédie qui n’ont pas peur de transgresser. Mais parfois, les choses peuvent déraper et se heurter à des dangers imprévus, comme ce fut le cas avec seth roden et toute l’équipe derrière un film produit par images sony ce qui s’est terminé avec plusieurs personnes impliquées dans le tournage devant vivre avec leurs maisons gardées par des agents de sécurité.

Dans une interview à Le spectacle de Graham Norton, seth roden Il a raconté comment il s’était retrouvé à vivre plusieurs jours avec un agent de sécurité à la porte de sa maison. C’était à cause d’un film intitulé L’interview, qui a été lancé en 2014, a abordé une question cruciale telle que la situation politique en Corée du Nord. Avec un budget conséquent de près de 44 millions de dollars, la production a à peine réussi à récupérer 11 millions de dollars.

Entrevue met l’accent sur Dave et Aarondeux personnes qui ont un programme télévisé dédié à montrer la vie de célébrités. Kim Jong Un, la plus haute autorité nord-coréenne, veut être interviewé car il est un grand fan de son émission, alors la CIA les recrute afin de profiter de la rencontre et de l’assassiner. Avec une telle proposition, il était fort probable qu’ils auraient des problèmes : « C’était une expérience bizarre, bizarre »affirmé Roger dans Le spectacle de Graham Norton.

« Une guerre a presque commencé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C’était une expérience horrible, c’est moche de se faire reprocher d’avoir failli déclencher une guerre, ce n’est pas drôle, c’est super étrange »a déclaré l’artiste à l’origine de productions telles que Express Ananas. Ainsi, il a rappelé qu’en raison de l’impact qu’il avait L’interviewleur vie était en danger. « J’avais une sécurité privée et un jour, ils ont tout simplement disparu. J’ai pensé, ‘Je suppose que je suis en sécurité maintenant.’ Le studio a assuré la sécurité des cinéastes, au cas où quelqu’un de Corée du Nord voudrait nous tuer, je suppose. Et un jour, littéralement, ils étaient partis. Et j’ai appelé les autres : ‘Est-ce que ton mec est là ?’ (Et ils m’ont dit) ‘Non, il est parti’. C’était comme, ‘Peut-être que c’est fini maintenant.’ Mais ça c’est pas passé comme ça. Le studio ne voulait pas payer plus pour notre sécurité. »se souvient-il.

+Un tigre dangereux, l’autre problème de L’Entretien

Comme si l’intégrité physique des personnes impliquées dans Entrevue Je n’étais plus en danger à cause du sujet, Roger et son équipe a décidé d’engager un entraîneur avec un tigre pour une scène. À l’origine, ils allaient le faire en animation mais le studio n’avait pas les moyens de payer cette séquence. C’est ainsi qu’ils ont trouvé un dresseur qui ne semblait pas leur donner trop de garanties et qui, comme le rappelait l’artiste, leur disait tout ce qu’il n’est pas commode d’entendre quand il s’agit d’animaux féroces. Heureusement pour tout le monde, aucune vie n’était en danger lorsqu’ils ont tiré avec ce dangereux félin.

