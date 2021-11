Johnny Depp a doté 500 membres d’équipage de manteaux chauds sur le tournage de Pirates des Caraïbes

D'ADDARIO - RICO RML10BCL500 - RICO ANCHES MITCHELL LURIE CLARINETTE Sib, FORCE 5.0, PACK DE 10

Les anches Mitchell Lurie sont un choix idéal pour l'étudiant avancé. Elles sont coupées à la française et dotées d'une pointe plus fine avec une empeigne plus courte pour une réponse plus facile. En résultant une anche plus résistante avec un son plus chaud. Les machines ultra-modernes et processus de pointe utilisés ont rendu les anches Mitchell Lurie encore plus régulières qu'auparavant. Produit soumis à un droit de rétractation spécifique Ce produit, pour raison d’hygiène, si il a été ouvert, ne pourra pas rentrer dans le cadre d’une rétractation et prétendre à être remboursé ou échangé.