Que signifie la mort de l’agent Phèdre dans « The Last of Us »

Le dernier dimanche, « The Last of Us » a créé son premier épisode, qui mettait en vedette Joel et Ellie, ainsi que le début de l’apocalypse zombie causée par un champignon dangereux. La Série HBO Max a été bien accueilli pour avoir su capter l’essence de la jeu vidéo sur lequel son histoire est baséeainsi que des scènes choquantes telles que le meurtre de l’agent Phaedra.

A la fin de l’épisode 1, Joël, Tess et Ellie Ils parviennent à sortir de la zone de quarantaine par un passage souterrain qui se terminait juste à l’extérieur du mur. Cependant, alors qu’ils se faufilaient à travers les ruines, ils sont tombés sur l’un des agents de la FEDRA qu’il utilisait le mur comme salle de bain.

Ce n’était ni plus ni moins que le militaire avec lequel le caractère de Pierre Pascal j’avais déjà fait des affaires, parce qu’il lui a vendu des opioïdes qu’il a introduits en contrebande dans la ville. Cependant, cette relation n’a pas aidé l’agent à les laisser passer et commencé à vérifier s’ils étaient infectés.

S’approchant d’Ellie, elle savait qu’elle allait être testée positivealors il a décidé de l’attaquer avec le couteau qu’il gardait avant qu’il ne puisse obtenir le résultat. Lorsque le garde les a ciblés pour le tuer, Joel a réagi et l’a battu à mort..

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « The Last of Us ».

QU’EST-CE QUE JOEL A TUÉ UN AGENT DE PHÈDRE DANS « THE LAST OF US » ?

« The Last of Us » explique très clairement pourquoi Joel a décidé de tuer l’agent, surtout d’une manière aussi violente. La raison est parce que le protagoniste est encore marqué par la mort de sa fille Sarah, qu’il n’a pas pu protéger d’un autre soldat lorsque l’infection s’est propagée et ils ont essayé de s’échapper.

A ce moment, il la portait dans ses bras et il ne pouvait rien faire quand ils ont tiré. Joel lui-même a même été sauvé par son frère Tommy, qui les a heureusement retrouvés.

Après le traumatisme qu’il a vécu, Je ne resterais plus jamais impuissant à ne rien fairetandis que d’autres personnes lui font du mal ainsi qu’aux personnes qu’il aime.

« C’est l’événement qui forme le personnage pour le reste de sa vie. C’est le point d’identité pour Joel», a expliqué Pedro Pascal dans le « Dans l’épisode » (« Inside the episode » en espagnol) publié après la première du chapitre 1.

Joel protégeant Ellie dans le premier épisode de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Bien qu’Ellie et Joel n’aient pas une bonne relation à ce stade, venant juste de se rencontrer, l’instinct du personnage le pousse à la protéger comme si elle était sa fille. De plus, la scène de l’attaque contre l’agent de la FEDRA donne des indications sur ce qu’elle sera dans le futur.

« Dans les derniers instants de l’épisode, Joel oublie que la fille derrière lui n’est pas sa fille.», a commenté Craig Mazin, l’un des créateurs de la série.

LA RÉACTION D’ELLIE EN VOYANT JOEL TUER L’AGENT

L’un des faits saillants a été la façon dont Ellie a réagi, qui regarda avec émerveillement Joël attaquer l’agent Phèdre. Dans une situation normale, un adolescent aurait été choqué ou effrayé de voir un tel acte de violence, mais ce n’est pas le cas du personnage de Bella Ramsey.

« Quand Ellie le voit battre un homme à mort, elle est activée. Ellie aime elle aime l’idée que quelqu’un la défende comme ça et il aime l’idée que cet homme soit puniMazzin a expliqué.

QUELLES CONSÉQUENCES LE MEURTRE DE FEDRA PEUT-IL AVOIR DANS « THE LAST OF US » ?

Trouver un agent Phaedra mort ne sera probablement pas un gros problème pour l’armée et n’aura pas beaucoup de répercussions. Cependant, cette scène est importante pour que le public voie les personnalités des personnages et le chemin possible qu’ils auront ensemble.

« C’est là que vous commencez à voir le problème, mais aussi le délice de les associer. Ces deux-là étaient censés être ensemble, mais attention», a ajouté le créateur, scénariste et producteur exécutif.

Ceux qui découvrent l’histoire de « The Last of Us » pourront profiter l’évolution de la relation paternelle entre les deux (et j’espère que Grogu ne deviendra pas jaloux). Cependant, pour ceux qui connaissent l’histoire des jeux vidéoils connaîtront les graves conséquences qu’aura leur connexion.