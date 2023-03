Est-ce possible d’obtenir une attestation d’assurance professionnelle en 3 minutes ?

in

Le délai d’attention pour réaliser une attestation d’assurance professionnelle dépend du fournisseur d’assurance que vous utilisez et des délais de traitement spécifique que ceux-ci ont en place. En général, même si ces compagnies s’efforcent de traiter les demandes d’attestation aussi rapidement que possible, mais cela est généralement long. Cependant, vous allez voir qu’il est quand même possible d’en obtenir en 3 minutes.

Pourquoi demander une attestation d’assurance professionnelle ?

Demander cette attestation professionnelle est une pratique courante pour les entreprises et les professionnels indépendants.

Celle-ci est une preuve écrite que vous disposez d’une assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur pour couvrir les risques liés à ses activités.

Voici quelques raisons pour lesquelles votre entreprise pourrait la demander :

Exigence contractuelle : des entreprises exigent que leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs en aient une pour travailler avec eux. Vous devrez donc prouver, par le biais d’une attestation d’assurance, que vous répondez à cette exigence.

Exigence réglementaire : si vous êtes une industrie, les autorités réglementaires peuvent ordonner que vous en disposiez pour exercer vos activités professionnelles. Celle-ci prouvera de ce fait la conformité à ces règles par l’entreprise.

Pour les clients : dans certains cas, les clients peuvent également vous demander cette attestation pour se protéger contre les risques éventuels liés à l’activité de votre entreprise . Ils pourront ainsi vérifier que vous disposiez de cette assurance en cas de dommages ou de pertes causés par vos services.

Pour les partenaires commerciaux : vos partenaires commerciaux peuvent aussi vous la demander pour se protéger contre les risques liés aux activités de l’entreprise . Elle vous aidera potentiellement à établir une relation de confiance entre vos partenaires commerciaux et à protéger leurs intérêts.

En résumé, l’obtention de celle-ci est une méthode commune dans le monde de l’entreprise pour couvrir tous risques liés à vos activités.

Comment obtenir son attestation d’assurance professionnelle ?

Pour acquérir cette attestation, vous devez contacter votre compagnie ou votre courtier et leur faire une demande.

La méthode la plus simple pour l’obtenir dépend de votre compagnie d’assurance et des options qu’elle propose. À noter également que son obtention peut relativement être longue, mais avec les assurances Hiscox, par exemple, vous l’obtiendrez en seulement 3 minutes !

Voici quelques méthodes courantes pour l’obtenir auprès de vos assurances.

En ligne

De nombreuses compagnies proposent désormais d’un service connecté pour les générer. Vous pouvez vous connecter à votre compte client et générer votre attestation très facilement.

Par exemple, l’assureur Hiscox utilise cette méthode et permet d’acquérir en seulement 3 minutes via leur site web son attestation.

Par téléphone

Vous pouvez de plus contacter votre compagnie d’assurance directement par téléphone. Assurez-vous d’avoir toutes les informations nécessaires à portée de main, comme votre numéro de police d’assurance ou d’autres détails concernant votre entreprise.

Par e-mail

L’envoi d’un mail à votre compagnie est par ailleurs possible, en indiquant que vous avez besoin de cette attestation. Pensez à fournir toutes les informations nécessaires à cette demande pour que l’entreprise puisse directement gérer votre demande.

En résumé, pour l’obtenir, vous pouvez contacter votre compagnie par téléphone, e-mail, en ligne ou même par courrier postal. Assurez-vous d’avoir toutes les informations indispensables à portée de main et de prévoir suffisamment de temps pour que l’entreprise traite votre demande dans des délais convenables.