Déplacer des chats d’un mobile à un autre ne sera plus un problème avec la dernière mise à jour de WhatsApp

WhatsApp ne fonctionne pas comme Telegram, 100% multiplateforme et multi-appareils, mais au moins maintenant, les développeurs Meta s’efforcent de nous faciliter le changement de terminaux et le transfert de contenu entre eux.

Très bientôt, il sera possible de transférer les chats WhatsApp d’un appareil à un autre en utilisant simplement un simple code QR.

rejoindre la conversation

Pour ceux qui nous changeons constamment de téléphoneou encore pour ceux qui, pour le travail ou pour d’autres raisons, passent presque tout le temps à tester différents appareils, qui WhatsApp ne fonctionne pas comme Telegram avec un service multi-appareils et multi-plateforme est probablement l’une de ses pires caractéristiques.

Et oui, maintenant nous pouvons utiliser le même compte WhatsApp sur jusqu’à 4 appareils différentsmais toujours en conserver un qui enregistre le compte comme compte principal et qui enregistre réellement nos données, informations et conversations rendant la tâche de les déplacer compliquée et fastidieuse à un autre smartphone lorsque nous en sortons un nouveau ou que nous allons le changer.

WhatsApp travaille sur une option exclusive pour Android, qui nous permettra de transférer nos conversations et notre historique entre deux appareils en affichant simplement un code QR.

Les astuces essentielles sur WhatsApp que chaque utilisateur devrait connaître

Au moins cependant, il semble que les développeurs Meta sachent qu’il s’agit d’un vrai souchet et qu’ils doivent travailler sur de nouvelles méthodes pour faciliter le transfert des chatsquelque chose que dans la version bêta La version 2.23.2.7 a un peu évolué en fonction des commentaires des utilisateurs habituels de WaBetaInfo.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau car cette nouveauté avait déjà été anticipée il y a quelques jours, mais maintenant il semble que la fonctionnalité, dans cette nouvelle compilation, a un peu plus évolué pour nous montrer qu’avec elle on peut transférer notre historique de chat facilement à un nouvel appareil Android sans passer par le joug de Google Drive ni par aucun outil intermédiaire.

Il est encore en développement et ne peut pas être utilisé, mais nous savons déjà que tout ce sera aussi simple que de montrer et de focaliser un code QR entre les deux appareilsquelque chose de similaire lorsque nous associons un deuxième smartphone ou tablette au compte, mais dans ce cas configurera et vérifiera le transfert pour démarrer automatiquement la migration des données et tout l’historique des chats.

D’après ce qu’ils nous disent, ce ne fonctionnera que sur android et il ne sera pas disponible pour les utilisateurs d’iOS, encore moins pour transférer les conversations entre les deux plateformes mobiles si on passe d’Android à iOS ou inversement… Pour ce dernier il y a déjà des options !

En l’absence du multiplateforme et du multidevice 100 % réels, eh bien nous devrons nous contenter de cette option bien qu’en réalité pour l’instant pas tellement, et c’est que il va nous falloir encore un peu de patiencecar personne de Meta n’a informé des dates de déploiement de cette nouvelle fonctionnalité très utile.

Il faudra surveiller le ‘changelog’ de WhatsApp et nos amis de WaBetaInfo… !

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?