«  The Andy Griffith Show  » a défié le gouvernement américain en embauchant des talents sur la liste noire

Alors que nous regardons en arrière sur la télévision nostalgique plusieurs décennies plus tard, il y a beaucoup de bizarreries et de surprises pour ravir les fans, nouveaux et anciens. Le spectacle Andy Griffith a maintenant 50 ans, et depuis sa première en 1960, beaucoup de choses ont changé à Hollywood et dans les goûts du public.

Pourtant, la sitcom classique a réussi à rester attachante et les fans sont maintenant ravis de découvrir de petits détails sur la série originale. Apprendre qu’il y avait une querelle sur le plateau ou que la séquence d’introduction présente un problème fournit des anecdotes intéressantes.

Ce que les fans ne savent peut-être pas, cependant, c’est que la série a également un lien avec une partie de l’histoire peu recommandable de l’Amérique. Le spectacle Andy Griffith tournait au cœur de la «Red Scare», et il a défié la liste noire hollywoodienne conçue pour punir les acteurs considérés comme des sympathisants communistes.

‘The Andy Griffith Show’ créé en 1960

Andy Griffith et Don Knotts dans «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Le spectacle Andy Griffith diffusé pour la première fois en 1960, et c’était en quelque sorte une retombée d’une série moins réussie appelée Le spectacle de Danny Thomas. La série familiale a été un succès en grande partie en raison de son image saine qui permettait aux téléspectateurs à l’époque d’échapper aux nouvelles alarmantes et aux troubles civils qui sévissaient dans le pays.

Au moins pour le moment, Le spectacle Andy Griffith rempli l’écran de télévision, toutes les pensées de conflit dans les rues ont été effacées par les singeries légères de Mayberry.

Mayberry était situé quelque part en Caroline du Nord et l’histoire était centrée sur le veuf Andy Taylor qui élevait son fils Opie avec l’aide de tante Bea tout en servant également de shérif de la petite ville. Alors que la relation entre Andy et son fils a ajouté un facteur réconfortant, c’est principalement la dynamique entre le shérif et son adjoint maladroit Barney Fife qui a fait rire.

La « peur rouge » s’est emparée d’Hollywood pendant des années

Par le temps Le spectacle Andy Griffith créé en 1960, le pic de la Red Scare en Amérique avait déjà diminué, mais cela ne signifiait pas qu’il avait disparu. En fait, la liste noire d’Hollywood était toujours bien vivante lorsque la série a commencé le tournage.

De nombreux créateurs à l’époque hésitaient à incarner quelqu’un qui avait été jugé suspect, mais certains acteurs sur la liste noire ont quand même réussi à avoir des carrières florissantes malgré la stigmatisation.

Comme le rapporte History.com, la liste noire remonte à 1947 et aux «Hollywood Ten». Après la Seconde Guerre mondiale – qui s’est terminée en 1945 – les États-Unis ont été engagés dans une guerre froide avec l’Union soviétique. En grande partie à cause de ce conflit, de nombreux Américains craignaient la propagation du communisme et le voyaient comme une menace pour le cœur même de l’Amérique.

Le contrôle gouvernemental de ces activités résidait dans le Comité des activités anti-américaines de la Chambre (HUAC), et le comité avait les yeux rivés sur Hollywood en tant que foyer d’idées communistes. De nombreuses personnes liées à l’industrie cinématographique ont été assignées à comparaître devant le comité et sont confrontées à des questions intenses et invasives sur leur vie privée et leurs pensées.

En 1947, dix acteurs et créateurs de films se sont opposés au comité comme un dépassement. En conséquence, ces dix personnes ont été condamnées à des peines de prison et ont été interdites de travailler dans les grands studios hollywoodiens. De nombreux autres acteurs et créateurs de films vaguement associés aux Hollywood Ten subiraient un traitement similaire jusqu’à ce que l’interdiction prenne fin dans les années 1960.

‘The Andy Griffith Show’ a défié la liste noire

Alors que le spectacle est connu pour son ambiance saine et entièrement américaine, Le spectacle Andy Griffith a réussi à plonger dans une controverse en son temps.

En fait, les créateurs ont défié la liste noire et ont embauché Coby Ruskin en tant que réalisateur malgré son inclusion sur la liste des membres d’Hollywood corrompus. Comme l’explique Film Oracle, le spectacle était le premier travail de Ruskin aux États-Unis après une période d’exil au Royaume-Uni.Il poursuivra une longue carrière à Hollywood qui comprenait du travail sur des émissions comme Le Doris Day Show et Le spectacle Bill Cosby.

De plus, neuf épisodes de Le spectacle Andy Griffith ont été crédités à un scénariste nommé David Adler, qui était en fait un homme du nom de Frank Tarloff. Après avoir été mis sur liste noire en 1953 par le comité des activités de la Chambre des États-Unis, Tarloff a travaillé sous le pseudonyme et a remporté plus tard un Oscar pour Père Goose.