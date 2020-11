Alexandria Ocasio-Cortez défend la couverture de Vogue de Harry Styles

Alexandria Ocasio-Cortez (L) a défendu la couverture du Vogue américain de Harry Styles. (Don Emmert / AFP / Getty / Condé Nast)

Alexandria Ocasio-Cortez a donné sa bénédiction à Harry Styles Vogue cover-shoot, dans lequel il porte une robe, après que plusieurs commentateurs de droite l’ont critiqué.

Le membre du Congrès de la ville de New York, âgé de 31 ans, s’est lancé dans le débat après que les experts politiques américains Candace Owens et Ben Shapiro ont gonflé un homme portant un morceau de tissu dans une guerre culturelle.

«Cela a l’air magnifique», a déclaré Ocasio-Cortez dans une histoire Instagram samedi soir (21 novembre).

AOC intervient sur la couverture de Vogue de Harry Styles: pic.twitter.com/JJF4Hwbyy8 – Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 22 novembre 2020

Harry Styles «a l’air bombardé» dans une robe, dit Alexandria Ocasio-Cortez.

«Les éléments masculins et féminins sont magnifiquement équilibrés – le style des cheveux et de la veste me donne aussi l’ambiance de James Dean.

«Certaines personnes sont en colère contre ça [because] certaines personnes sont très sensibles à l’examen et à l’exploration des rôles de genre dans la société.

«Peut-être que pour certaines personnes, cela provoque de la colère ou de l’insécurité autour de la masculinité / féminité / etc. Si c’est le cas, alors peut-être que cela fait partie du problème.

Ocasio-Cortez a exhorté les personnes inquiètes à propos de la couverture à « s’asseoir » avec elles-mêmes et «

l’examinez, explorez, engagez-vous et grandissez avec. «

«À quoi ça sert de créer des choses si elles ne font pas réfléchir les gens?» questionna-t-elle.

«Ou ressentir ou réfléchir? Surtout en tant qu’artiste ou créateur? Qui veut voir la même chose tout le temps? Et ne jamais explorer leurs hypothèses?

« De toute façon, ça a l’air bombe, donc. »

Styles, souvent enclins à repousser les limites des vêtements sexués avec ses chemisiers et ses boucles d’oreilles pendantes, n’est certainement en aucun cas le premier homme à porter une robe, étant donné la myriade de personnes noires et queer qui l’ont fait auparavant et, soyons honnêtes, encore mieux.

Mais en devenant le premier homme à honorer l’Américain VogueLes premières pages en solo, et de le faire dans une robe, est néanmoins révolutionnaire.

Alors que la couverture a été accueillie par une vague de soutien de la part des gens, Owens et Shapiro ont tous deux cherché à l’écraser.

Le couple s’est tourné vers Twitter – car où d’autre se soucierait-on à distance de ce que l’un ou l’autre a à dire – pour dénoncer Styles comme l’ennemi apparent numéro un de la masculinité elle-même pour… porter une robe de bal Gucci.

Owens marque Styles portant la robe comme une «attaque pure et simple» contre la civilisation occidentale elle-même, euh, d’une manière ou d’une autre, tout en bricolant quelques autres sifflets pour chiens tels que «le marxisme est enseigné dans nos écoles» et «aucune société […] peut survivre sans hommes forts ».

Aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants n’est pas une coïncidence.

C’est une attaque pure et simple. Ramenez les hommes virils. https://t.co/sY4IJF7VkK – Candace Owens (@RealCandaceO) 14 novembre 2020

Un air similaire était trompé par l’activiste anti-LGBT + connu, Shapiro, qui a également été intimidé que Styles porte une robe et l’a surnommé «un référendum sur la masculinité pour que les hommes portent des robes floofy».

C’est parfaitement évident. Quiconque prétend que ce n’est pas un référendum sur la masculinité pour les hommes de porter des robes floofy vous traite comme un idiot à part entière. https://t.co/cioUNBh4bi – Ben Shapiro (@benshapiro) 16 novembre 2020

Shapiro a ensuite tweeté plusieurs autres paragraphes sur la façon dont «la gauche» veut «féminiser la masculinité» et l’a utilisée comme excuse pour frapper les personnes trans.

La gauche le sait; ils disent ouvertement que le genre est à la fois important et socialement construit (c’est pourquoi ils vous disent qu’un homme peut être une femme, par exemple, malgré l’absence de fondement biologique). – Ben Shapiro (@benshapiro) 16 novembre 2020

Les deux défenseurs de la masculinité toxique – dont les études ont suggéré qu’elle était en fait nocive pour la santé physique et mentale des hommes – sont rapidement devenus des sujets de ridicule sur Twitter.