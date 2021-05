AirTags: découverte du mode développeur secret – et voici comment cela fonctionne

Les utilisateurs d’iPhone peuvent facilement trouver des objets perdus à l’aide d’Apple AirTags – par exemple, en utilisant la recherche précise en conjonction avec la puce U1 des téléphones portables Apple actuels. Un propriétaire d’AirTag a même découvert un mode développeur caché qui fournit de nombreuses informations supplémentaires.

L’utilisateur AirTag Alex Magri-Olson a publié une vidéo correspondante sur YouTube (via MacRumors). Il montre une sorte de mode développeur secret, qui est déverrouillé en appuyant quatre fois sur le nom de l’objet dans la recherche exacte.

Le mode développeur AirTag affiche ces informations

La surface superposée montre de nombreuses informations diagnostiques et techniques sur la fonction en temps réel, telles que les données de l’accéléromètre et du gyroscope, le retour haptique, la résolution de l’écran, les animations de suivi et plus encore. La recherche plus précise ne fonctionne que pour les modèles des séries iPhone 11 et iPhone 12 équipés d’une puce ultra-large bande. À l’aide de la caméra, de la réalité augmentée et du son, l’iPhone navigue directement vers l’objet perdu et prend en charge la recherche avec un retour haptique.





Voici à quoi ressemble le mode développeur secret des AirTags.



Image: © Capture d’écran 45secondes.fr / Apple 2021



AirTags disponibles pendant une semaine

Pour l’utilisateur normal qui souhaite simplement retrouver un objet perdu à l’aide des AirTags, le mode développeur secret n’est probablement pas utile. De plus, les boutons ne doivent être utilisés que par des personnes qui savent ce qu’elles font. Au contraire, le mode développeur donne un regard intéressant sur les nombreux processus en arrière-plan lors de la recherche précise – et sur l’interaction de plusieurs composants en même temps.

Les Apple AirTags sont officiellement disponibles en magasin depuis une semaine. Un AirTag coûte 35 euros. Si vous achetez quatre en un, vous payez 119 euros et économisez ainsi quelque chose.