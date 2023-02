Cela fait 12 ans mais vous pouvez enfin jouer à Mega Man X sur Android

Et Capcom a enfin tenu sa promesse, 12 ans plus tard… La remasterisation très attendue de Mega Man X qui s’amusait déjà sur iPhone il y a une dizaine d’années arrive sur Android !

Mega Man X est l’un des jeux ‘rétro’ les plus attendus sur Android, 12 ans pas moins.

A présent, ce n’est pas un secret que Téléphones portables et jeux vidéo ont toujours été condamnés à se comprendrebien que la vérité soit que l’atterrissage sur iOS et Android de certains des titres les plus acclamés de l’histoire change radicalement le secteur, maintenant avec beaucoup de grands jeux gratuits en modalité libre de jouer adapté aux écrans tactiles et beaucoup de classiques ancien atterrir sur des plates-formes mobiles continuer à réussir parmi les plus nostalgiques.

Ce sera le cas à coup sûr Méga-homme Xqui ne sera pas le premier titre inspiré de Mega Man que nous voyons sur Android mais il le fait remplira la promesse faite par Capcom il y a 12 anset c’est qu’en effet la société japonaise avait annoncé à de nombreuses reprises ces dernières années que Mega Man X s’adapterait aussi à Android sous forme de remaster.

Et est-ce que ce jeu il était déjà disponible sur iOS il y a des éonsune dizaine d’années, mais comme nous l’ont dit les amis d’Android Police, il n’avait jusqu’à présent jamais été mis à la disposition des utilisateurs de la plateforme Google, les utilisateurs qui devront passer par la case si vous voulez profiter de cette remasterisation acclamée.

Comme vous l’avez peut-être vu, Capcom a sorti le jeu tel quel par rapport à la version iOS, et son prix est de 9,99 euros en Europe pour ceux qui veulent se remémorer les longues heures devant la console dans les années 90.

On parle en fait de un classique snesla Super nintendo pour les amis, ça est sorti en 1993 et gardera son nom intact, même si le gameplay et les graphismes ont été un peu modifiés pour son lancement sur iOS et Android.

En fait, bien qu’il soit visuellement assez agréable et dispose d’un mode plein écran, Vous ne verrez pas les pixels de l’original SNESquelque chose que les plus puristes détesteront sûrement.

Le gameplay est comme prévu et connu, et le jeu est très agréable sur Android, bien que des options immersives aient été supprimées de l’expérience, comme nos actions affectant les combats contre les boss finaux.

De plus, le jeu original qui a été publié pour la console Nintendo rendu l’expérience immersive en affectant les actions précédentes aux batailles contre les boss finaux à des stades plus avancés, quelque chose qui a été entièrement perdu sur les plates-formes mobiles rendant le jeu agréable mais l’expérience pas si égale à ce que nous savions.

Pour sa part, la bande son est presque identique à l’original, et le commandes à écran tactile sont assez bons pour ne pas manquer le manettesqui sont 100% incompatibles à la fois filaire et avec connectivité Bluetooth.

méga man x galerie captures d’écran

Dans le titre publié sur Google Play il sera possible d’ajuster la difficulté être capable de se mettre au défi personnellement, ainsi que d’utiliser une nouvelle section de réalisations cela nous encouragera à continuer à jouer.

Sans aucun doute, et même si 12 ans plus tard certains l’ont déjà oublié, ce port de Mega Man X sera l’un des jeux de l’année sur Android, du moins dans le catalogue des titres ancien que nous pouvons jouer nativement et sans émulateurs sur nos mobiles.

C’est très cher, oui, mais Je doute que la plupart des fans de la saga puissent résister… Ici, nous vous laissons le lien vers le Play Store!

Télécharger MEGA MAN X (sur Google Play) | 9,99 €

