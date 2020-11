Bengals Place Star RB Joe Mixon sur réserve blessée

Joe Mixon manquera au moins trois matchs après avoir été placé sur la réserve des blessés.

Les Bengals de Cincinnati ont placé Joe Mixon dans la réserve des blessés, ce qui fera perdre au demi-offensif étoile un minimum de trois semaines. Infirmier d’une blessure au pied, Mixon n’a pas joué depuis la semaine 6 contre les Colts d’Indianapolis. Michael Reaves / L’entraîneur-chef Zac Taylor n’a pas garanti que Mixon reviendra cette saison, soulignant qu’il reviendra dans l’alignement quand il sera prêt à partir: « Avec certains gars, nous voulons nous assurer que les gars peuvent jouer à leur plein potentiel quand ils ‘ «C’est plus de notre côté, juste pour être prudent, de sorte que quand il part, il est à pleine vitesse et prêt à partir. «Bien sûr, si vous savez quelque chose sur ce gars, il veut jouer plus que tout. Parfois, vous devez le protéger de lui-même. Mixon a eu du mal cette saison avec seulement 428 verges en 119 courses avec trois touchés en six matchs. Avant la saison, il a signé une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 48 millions de dollars. « Merci pour tous les voeux et prières! » Mixon a déclaré sur Twitter après avoir été placé sur IR. « Je vous apprécie tous et je reviendrai mieux que jamais. » Les Bengals affronteront l’équipe de football de Washington dimanche à 13h00. [Via]