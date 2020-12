Lancement des Oppo Reno 5 5G, Reno 5 Pro 5G avec jusqu’à 12 Go de RAM et une batterie de 4300 mAh

Tendance FP14 déc.2020 13:11:37 IST

Oppo Reno 5 5G et Oppo Reno 5 Pro 5G ont été lancés en Chine. Les smartphones sont les derniers sous la série Oppo Reno 5. Les deux appareils sont disponibles en deux variantes de stockage: 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et 12 Go de RAM et 256 stockage interne. Le Reno 5 5G et le Reno 5 Pro 5G sont alimentés par des batteries de 4300 mAh (capacité typique de 16,64 Wh). Ils prennent en charge la charge SuperVOOC 2.0.

Oppo Reno 5 5G: Spécifications

Oppo Reno 5 5G, le modèle de base, dispose d’un écran Full HD + OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La densité de pixels du smartphone est de 410 ppp. L’Oppo Reno 5 5G est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 765G. L’appareil prend en charge le déverrouillage du visage ainsi que le déverrouillage par empreinte digitale.

Le téléphone double SIM fonctionne sous Android 11 avec ColorOS 11.1 en haut. Pour la connectivité, le Reno 5 5G comprend le Wi-Fi 5 (802.11 ac), le Bluetooth 5.1, une interface de données USB Type-C et une prise casque 3,5 mm. Le smartphone prend également en charge le déverrouillage par empreinte digitale et le déverrouillage du visage.

En ce qui concerne l’imagerie, l’Oppo Reno 5 5G est livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière. Il comprend un capteur principal de 64 MP avec une ouverture f / 1,7, un objectif ultra grand angle de 8 MP avec une ouverture de f / 2,2, un capteur macro de 2 MP avec une ouverture de f / 2,4 et un appareil photo portrait de 2 MP avec une ouverture de f / 2,4 .

Pour les selfies, le smartphone est livré avec une caméra frontale de 32 MP avec une ouverture f / 2,4.

Oppo Reno 5 Pro 5G: Spécifications

L’Oppo Reno 5 Pro 5G arbore un écran plus grand que le Reno 5 5G. Le smartphone dispose d’un écran FHD + de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.

Le Reno 5 Pro 5G est également alimenté avec le chipset Qualcomm Snapdragon 765G et exécute Android 11 avec ColorOS 11.1 en haut.

Le smartphone est également alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1000+.

Les spécifications de la caméra du Reno 5 Pro 5G sont les mêmes que celles du modèle de base – Oppo Reno 5.

Oppo Reno 5 5G commence à 2699 CNY (environ 30350 Rs) pour le modèle de base, tandis que le prix de départ du modèle de base de l’Oppo Reno 5 Pro 5G est de 3399 CNY (environ 38221 Rs).

Les deux smartphones sont disponibles en trois couleurs – Aurora Blue, Moonlight Night et Starry Night.

