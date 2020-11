‘The Andy Griffith Show’ a cette réalisation en commun avec ‘Seinfeld’ et ‘I Love Lucy’

Le spectacle Andy Griffith s’est déroulée d’octobre 1960 à avril 1968 et est considérée comme l’une des émissions de télévision les plus appréciées de tous les temps. En termes de notation et de qualité, Le spectacle Andy Griffith est également considéré comme l’un des meilleurs spectacles de l’histoire des États-Unis. Les cotes d’écoute constamment élevées de l’émission pendant sa diffusion lui ont valu un exploit que seulement deux autres émissions, J’aime lucy et Seinfeld, jamais réalisé.

L’héritage de ‘The Andy Griffith Show’

Pour de nombreux fans, Le spectacle Andy Griffith est intemporel. Alors qu’Andy Griffith lui-même est décédé en 2012, son héritage et l’héritage de la série ont survécu. Dans une interview avec l’Académie de la télévision, Griffith a discuté de l’impact de l’émission.

«Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’y ait jamais pensé ouvertement», a-t-il déclaré lorsqu’on l’interroge sur les leçons de morale de la série. «Je voulais garder les personnages propres. Si une blague faisait mentir un personnage, nous la rejetterions. Et cela est devenu très important, c’est devenu une règle de base, et en raison de la nature du spectacle, la moralité est venue avec elle.

En continuant à parler de ce qui a rendu la série si remarquable, Griffith a félicité les acteurs comiques sur Le spectacle Andy Griffith.

«C’était axé sur la famille. Il s’agissait d’une petite ville et de tous les gens qui y vivaient, et nous avions comme Bob Sweeney avait l’habitude de dire: «Cela ressemble à une petite ville ordinaire, mais il y a une petite frontière de folie autour d’elle» », a déclaré Griffith. «Et tous ces bons acteurs comiques comme Don Knotts, Howard McNear et Jim Nabors, tous ont réussi. Ils représentaient cette petite, cette petite frontière insensée.

L’accomplissement que les trois émissions ont en commun

Le spectacle Andy Griffith a couru pendant huit saisons sur CBS, et 159 des épisodes étaient en noir et blanc et 90 ont été publiés en couleur. Dans l’émission, Griffith a joué un shérif veuf nommé Andy Taylor dans une ville fictive appelée Mayberry, NC Knotts a joué l’adjoint d’Andy, Barney Fife.

Le plus bas Le spectacle Andy Griffith jamais classé dans les cotes Nielsen était septième, ce qui signifie que l’émission est restée dans les 10 premières places pendant toute sa course sur CBS. Lorsque l’émission s’est terminée en 1968, elle s’est classée n ° 1 selon les cotes de Nielsen.

Cela fait Le spectacle Andy Griffith l’un des trois seuls spectacles à avoir sa dernière saison se classer n ° 1 à la télévision. J’aime lucy a été la première émission à réaliser cet exploit lorsqu’elle a été diffusée sur CBS d’octobre 1951 à mai 1957. Plus tard, la sitcom NBC Seinfeld diffusé de juillet 1989 à mai 1998, et sa dernière saison s’est également classée n ° 1 selon les cotes de Nielson.

Comment c’était de travailler sur ‘The Andy Griffith Show’

Dans son entretien avec l’Académie de la télévision, Griffith a détaillé ce que c’était de travailler sur l’émission à succès.

«Nous avons travaillé sur le script jeudi, lu un script, travaillé un autre script», a-t-il déclaré. «Nous travaillions sur celui qui allait être tourné le lundi, puis nous étions entrés et nous le lisions à nouveau vendredi matin et avons pris quelques notes finales à ce sujet.

Les acteurs filmeraient ensuite l’émission les lundi, mardi et mercredi. Pour le tournage, l’émission de télévision n’a notamment utilisé qu’une seule caméra.