Légendes Pokémon Arceus: C’est combien de temps de jeu dont vous avez besoin pour le nouveau commutateur Pokémon

Pokémon Légendes Arceus a été récemment publié et vous permet un Aventures dans la région d’Hisui à découvrir. Contrairement à d’autres jeux Pokémon, cependant, le tout fonctionne clairement plus ouvert un moyen. Alors vous vous demandez probablement combien de temps dure l’histoire.

Pokémon Legends Arceus est l’un des jeux les plus courts de la série

Un regard sur « Pokémon Legends Arceus » suggère initialement que le jeu gigantesque sera. Cependant, il s’est maintenant avéré que c’était en fait assez court est, tant que vous voulez juste jouer à travers l’histoire. Alors c’est même ça ramification RPG la plus courte.

C’est la durée de Pokémon Legends Arceus: Si c’est facile juste l’histoire voulez jouer, alors vous avez besoin presque 20 à 22 heures. Puisque vous êtes probablement encore quelques quêtes annexes et que vous voulez jouer à un tempo normal, alors vous serez probablement entre 25 à 30 heures terre. Seulement à Compléter l’intégralité du Pokédex et d’autres tâches dont vous aurez besoin pendant très longtemps avec le jeu. Alors vous êtes presque 70 à 80 heures occupé par l’aventure.

Nous avons utilisé le site Web How Long to Beat comme base de notre déclaration. Là, tous les joueurs peuvent entrer leurs temps et ensuite ils seront additionné et de celui-là moyenne affiché. Dans le cas de « Pokémon Legends Arceus » nous avons déjà ça plus de 130 personnes participé, c’est pourquoi une bonne tendance se dessine déjà.

Voici un aperçu de la façon dont « Pokémon Legends Arceus » contrairement aux autres jeux Pokemon sur le commutateur Beats:

Cela signifie que « Pokémon Legends Arceus » peut aller loin avant les spin off mettre, mais est un total de un ramification RPG assez courte. Cela a mis le jeu devant les autres titres cependant ne pas avoir à se cacheravons-nous dans notre essai découvert: