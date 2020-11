10 raisons pour lesquelles le vrai nom de TWICE Jihyo devrait en fait être «Dieu Jihyo»

DEUX FOISde Jihyo a reçu son surnom de «Dieu Jihyo» des fans qui disent qu’elle a une nature pieuse. Mais qu’est-ce que cette «nature divine» implique exactement? Est-ce ses visuels, sa voix, sa présence scénique? Eh bien, c’est tout ce qui précède et plus encore! Si vous n’avez pas encore commencé à l’appeler ainsi, une fois que vous aurez fini de voir les raisons pour lesquelles les fans l’appellent, vous le serez certainement!

1. Elle s’est entraînée pendant 10 ans

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Son dévouement à poursuivre ses rêves n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles les fans l’aiment!

2. Elle est une dirigeante choisie par le peuple

Jihyo a en fait été choisi par les autres membres pour devenir leur chef. Certains fans sont convaincus que c’était à cause d’un dîner spécial qu’ils ont eu avec Park Jinyoung. Après avoir dit aux filles quels traits font un bon leader, les autres membres ont voté pour Jihyo. D’autres fans pensent que c’est grâce à la belle personnalité de Jihyo qui a poussé les autres membres à voter pour elle. Quoi qu’il en soit, Jihyo a prouvé à quel point elle était une grande dirigeante au fil des ans.

3. Elle ne réfléchit jamais à deux fois avant de se sacrifier pour les autres

Jihyo a prouvé à maintes reprises qu’elle était vraiment la leader parfaite. L’une des meilleures façons de le montrer est par ses actions désintéressées. Elle n’hésite jamais à donner la vedette à ses confrères, même si c’est un acte aussi simple que de s’agenouiller dans leurs photos de groupe!

4. Elle peut être super fougueuse

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jihyo n’est pas toujours au soleil et aux roses et c’est une autre raison pour laquelle les fans l’aiment tellement. L’une des histoires préférées des ONCEs concerne sa relation avec 14hde Taecyeon. Quand elle était plus jeune, elle l’a une fois frappé avec un sac à dos et il garde encore rancune à ce jour!

5. Et pourtant, elle peut aussi agir comme une figure maternelle

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Oui, Jihyo peut être courageuse, mais quand il s’agit de ses camarades, elle agit comme une vraie mère. Si elles se conduisent mal, elle les gronde et si elles sont blessées, elle prendra soin d’eux. Elle a montré à maintes reprises qu’elle se soucie d’eux avec le genre d’amour désintéressé que les mères donnent.

6. Elle a une attitude positive

Une autre raison majeure pour laquelle tout le monde aime Jihyo est qu’elle a toujours une attitude positive. Même lorsque Jihyo a souffert d’une blessure et a dû manquer quelques activités amusantes DEUX FOIS, elle a continué à rester positive et à rester au courant des fans sur l’Instagram officiel du groupe. Pendant sa convalescence, elle a également dû filmer pour «Signal», mais même à travers la douleur, elle a dû ressentir qu’elle avait toujours un grand sourire sur son visage. Peu importe ce qu’elle traverse, Jihyo reste toujours si positive que vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un peu de cela déteindre sur vous!

7. Sa voix est si douce

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Outre sa personnalité impressionnante, Jihyo a également une tonne de talent. De sa danse à sa douce voix, Jihyo attire toujours votre attention!

8. Et sa présence sur scène est tueuse

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

En plus de sa voix et de ses performances de danse, sa présence sur scène est à couper le souffle. Il est presque impossible de la quitter des yeux!

9. Ses visuels vous feront fondre

À chaque retour, il semble que les visuels de Jihyo continuent de s’accélérer et que bientôt nous serons tous morts parce qu’elle est trop belle!

10. Et son sourire brille si fort tandis que ses rires illuminent la pièce

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

L’une des choses qui la rend si incroyablement belle est son sourire éclatant. C’est littéralement comme un morceau de soleil, ce qui explique peut-être pourquoi quand elle rit, toute la pièce semble s’illuminer!