Samsung Galaxy M51 avec configuration à quatre caméras sera bientôt lancé, confirme le teaser d’Amazon

Samsung lance son dernier modèle de la série Galaxy M, le Samsung Galaxy M51, plus tôt que prévu.

Le modèle a officiellement atterri sur le portail e-commerce Amazon Inde. Marqué comme le «monstre le plus méchant de tous les temps», le message sur Amazon indique que l’appareil sera bientôt disponible.

La page en direct a également annoncé un concours de quiz qui donnera aux gagnants une chance de gagner un Galaxy M51. Les gens peuvent participer au quiz en visitant le Page Facebook de Samsung Inde.

Dans un tweet, la société a confirmé que le Galaxy M51 comportera une configuration de caméra arrière quadruple et un écran perforé.

Si vous pouvez deviner pourquoi le tout nouveau # SamsungM51 est le plus imprévisible, le plus puissant #MeanestMonsterEver, vous pouvez avoir une chance d’en gagner un pour vous-même. Une récompense moyenne pour un amateur de monstres méchant. pic.twitter.com/o2YAzwJL6U – Samsung Inde (@SamsungIndia) 27 août 2020

Récent des fuites avaient révélé que le téléphone sera lancé en septembre. Le Galaxy M51 devait être livré avec une énorme batterie de 7000 mAh et s’est avéré être un téléphone de milieu de gamme, disponible dans la fourchette de prix de Rs 25000 et Rs 30,000.

Selon les autres spécifications rumeurs, le prochain téléphone Galaxy sera livré avec Android 10 OS et Snapdragon 730G, signalé GizmoChina. Le téléphone offrira aux utilisateurs 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne. Il sera également livré avec un support de charge rapide de 25 W via le port USB-C.

Dans la section caméra, une caméra frontale de 32 MP sera accompagnée d’un système à quatre caméras. Avec un appareil photo principal de 64 MP à ouverture f / 1,8, le téléphone comportera un appareil photo ultra-large de 12 MP à ouverture f / 2,2, une ouverture f / 2,4 5 MP et un capteur macro à ouverture f / 2,4 5 MP.

Le M51 de 6,67 pouces aura un écran S-AMOLED avec une résolution Full HD +. Le combiné aura un lecteur d’empreintes digitales latéral et sera disponible dans des variantes de couleur noir et blanc. Le Galaxy M51 aura des dimensions de 163 x 78 x 8,5 mm et il pèsera 213 grammes.

