Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro seront mis en vente en décembre

Huawei a déjà choisi le mois pour le lancement de ses Huawei Nova 8 et Nova 8. Ce sont tous les détails à connaître sur les nouveaux mobiles.

Le mois de décembre s’annonce comme un excellent mois pour Huawei, puisque la firme présentera vraisemblablement au monde ses deux nouveaux terminaux, le Huawei Nova 8 et le Nova 8 Pro. Ce n’est pas n’importe quel lancement, car le Nova 8 est appelé à être le premier mobile avec la technologie MediaTek Dimensity 700.

Quelques jours à peine après la présentation de cette plateforme, un leaker a avancé que Huawei a déjà un mois de lancement pour le modèle qui fera ses débuts, qui sera également accompagné de sa version Pro. Il faut se rappeler que, début novembre, le Huawei Nova 8 SE a été présenté, qui recevra bientôt deux nouveaux membres dans la famille Nova 8.

Dimensity 700, 60 Hz et charge rapide 40W

Novembre est un bon mois pour Huawei, car il peut désormais reprendre ses activités avec Sony, Qualcomm ou Intel aux États-Unis et a présenté un nouveau mobile, le Nova 8 SE – avec une nette ressemblance avec l’iPhone 12-. Cette ligne positive se maintiendra en décembre, le mois où il lancera deux nouveaux terminaux sur le marché.

Selon une personne proche de l’entreprise, Huawei prévoit de présenter les Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro en décembre, nourrissant ainsi de nouveaux modèles à la famille Nova. Bien que le lancement ait été initialement prévu pour novembre, la marque l’a finalement reportée au mois de Noël.

Nous ne connaissons pas encore la conception de ces appareils, mais nous connaissons certaines des spécifications les plus importantes du Nova 8. Apparemment, ce sera le premier mobile en intégrer le processeur MediaTek Dimensity 700, avec connectivité 5G et prise en charge des écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Cependant, tout indique que l’écran LCD du Nova 8 restera dans le 60 Hz, avec 6,5 pouces et résolution Full HD +. On connaît aussi quelques détails de l’autonomie du terminal, par exemple, qu’il inclura une batterie de 4000 mAh et Charge rapide de 40 W.

Passant à la section photographique, le Huawei Nova 8 aura quatre caméras à l’arrière (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), tandis que la caméra frontale sera de 16 MP et sera située dans le coin supérieur gauche.

Ce sont les données divulguées jusqu’à présent pour le Huawei Nova 8, qui arrivera sur le marché accompagné du Nova 8 Pro. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître ses conceptions et les listes complètes de spécifications, car il semble que la présentation de la famille Huawei Nova 8 aura lieu en décembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂