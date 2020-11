Les maris de Glenn Close: avec qui était-elle mariée?

«Priver un homme du pouvoir est une chose dangereuse», a déclaré Glenn Close alors que Patty Hewes Dégâts. « Quelqu’un paie toujours. »

Mais qu’en est-il de retirer le pouvoir à quatre?

L’actrice primée a noué le noeud quatre fois au total – ou trois, selon la source que vous lisez, mais nous y reviendrons plus tard.

Mais qui sont ces hommes mystérieux, se cachant derrière la lumière que ses Golden Globes scintillants émettent?

Qui sont les maris de Glenn Close?

Glenn Close est née le 19 mars 1947, ce qui fait d’elle une Poissons.

L’actrice a été nominée pour sept Oscars et quatorze Golden Globe Awards.

Elle est surtout connue pour ses apparitions dans Attraction fatale, Les Simpsons, Le mariage Wilde, Qu’est-il arrivé à lundi, la fille avec tous les cadeaux, Le lion en hiver, Les femmes de Stepford, et Warcraft.

Le premier mari de Glenn Close était Jack Roose.

Il y a très peu d’informations qui circulent sur Jack Roose, à part le fait qu’il était le premier mari de Glenn Close.

Le couple s’est marié en 1965 et a divorcé trois ans plus tard.

Il est important de noter que de nombreux points de vente ne font pas état de ce mariage; Wikipedia affirme que Glenn Close s’est marié trois fois et omet complètement Jack Roose, mais Google nous dit que Close s’est marié quatre fois et inclut Roose comme son premier mari.

Le deuxième mari de Glenn Close était Cabot Wade.

En plus d’être l’ex-mari de Close, Cabot Wade est guitariste.

Glenn a épousé Cabot Wade en 1969 alors qu’elle n’avait que vingt-deux ans.

Les deux ont formé une troupe de spectacles musicaux. Leur mariage a duré deux ans.

Le troisième mari de Glenn Close était James Marlas.

Au revoir musicien, bonjour homme d’affaires! Elle a épousé James Marlas, un homme d’affaires, en 1984.

James Marlas a fondé l’Union Capital Corporation en 1968. Il a reçu un JD de l’Université de Chicago et a été membre de la Law Review.

Il a également obtenu une maîtrise en jurisprudence de l’Université d’Oxford et un AB en histoire de l’Université de Harvard.

Le couple a divorcé en 1984.

Au moment de leur divorce, Close a déclaré dans une interview: «Trop de femmes se définissent en termes d’homme. Regarde moi. Dans mes mariages, j’étais comme une amibe.

«Les hommes», dit-elle, «s’épanouissent sous les soins d’une bonne femme, tandis que les femmes ne bénéficient pas souvent de cet avantage d’un homme. Je considère les hommes et les femmes comme deux espèces différentes. Katharine Hepburn a dit qu’ils devraient vivre à côté et se rendre visite de temps en temps. Pas une mauvaise idée. »

Le quatrième mari de Glenn Close était David Shaw.

Au revoir homme d’affaires, bonjour. . . un autre homme d’affaires!

En 2006, Close a noué le nœud avec David Evans Shaw – son quatrième mari et deuxième ex-mari d’homme d’affaires.

La cérémonie de mariage a eu lieu dans le Maine.

David Evans Shaw est l’associé directeur de Black Point Group. Il a été intronisé au Temple de la renommée de l’entrepreneuriat de l’UNH et à la société Teddy Roosevelt.

en 2015, le couple s’est séparé. Le divorce était réciproque.

Dans une interview, une source inconnue a raconté: « Glenn et David ont dit à des amis pendant l’été qu’ils divorcent, et il restera vivant dans le Maine pendant que Glenn retournera à New York à plein temps. Ils ont été séparés pour certains. temps, et les choses sont amicales entre eux. «

Quelle est la valeur nette de Glenn Close?

Sa valeur nette est d’environ 50 millions de dollars.

