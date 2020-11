System Of A Down sort deux nouvelles chansons après 15 ans d’attente | 45S

Le groupe américain System Of A Down a sorti du nouveau matériel après 15 ans d’attente. Il s’agit de deux thèmes politiques et provocateurs intitulés « Genocidal Humanoidz » et « Protect The Land » avec lesquels le gang démontre la guerre dans le Haut-Karabakh, qui est disputée entre l’Azerbaïdjan, l’Artsakh et l’Arménie. Une tension qui se prolonge il y a des décennies et qui au cours de ces mois est revenue pour se transformer en conflit armé.

Ce n’est pas un avant-goût promotionnel pour un nouvel album, ce ne sont que deux chansons libres de la situation malheureuse actuelle avec laquelle le groupe d’origine arménienne dénonce une fois de plus la guerre.

À travers leurs réseaux sociaux, System Of A Down a publié une déclaration dans laquelle ils expliquent les circonstances du nouveau lancement.

Les chansons sont disponibles à l’achat sur Bandcamp. Selon la déclaration du groupe, le produit de ce lancement ira au Fonds Arménie., Une organisation humanitaire qui soutient le développement économique et la reconstruction après les ravages de la guerre en Arménie.

Vous pouvez écouter les deux nouvelles chansons de System Of A Down ci-dessous.

Système d’un duvet – Genocidal Humanoidz

System Of A Down – Protégez la terre

Nouvel album de System Of A Down?

La dernière production du groupe fut le double album Mezmerize / Hypnotize de 2005. Depuis, le groupe insiste de plus en plus sur le fait que les possibilités d’un nouvel album sont de plus en plus éloignées en raison du manque de consensus entre les membres et leurs projets. parallèles. Ils sont fréquemment consultés à ce sujet dans les médias, et les déclarations tournent autour de la mise en cause d’un des musiciens, Ser Tankian, ou du « manque de chimie » dans le studio.

