Elden Ring et l’art de la conception d’avatar – un meilleur de la création de personnage

Certains joueurs se battent dans Anneau Elden non seulement contre des monstres, mais aussi pour des temps records et se saper les uns les autres dans les courses de vitesse. Le dernier meilleur temps est d’un peu moins de 30 minutes.

Ouf, tandis que Speedrunner Distortion2 trouve son chemin à travers le dernier titre de la société en moins d’une demi-heure À partir du logiciel grèves, d’autres n’ont pas encore fait un pas dans l’immensité de la terre intermédiaire en même temps, car ils y sont encore coincés Créateur de personnage fixé…

Et c’est avec eux options de personnalisation détailléesn le caractère vraiment pas étonnant !

Possibilité quasi infinie ? La conception des personnages dans Elden Ring va du grotesque au grandiose

la L’embarras du choix ne s’arrête pas à avoir décidé d’une classe, car le diable est dans les détails : quelle couleur de cheveux dois-je choisir ? Est-ce que je veux souligner la personnalité de mon héros ou héroïne avec des cicatrices et des tatouages ​​? Et quelle devrait être la largeur réelle de l’arête du nez ?

questions sur questions. Question importante ! Si un studio choisit de le faire, n’aimez pas l’histoire d’un individu spécifique nathan drake ou Lara Croft à raconter, mais veut donner aux joueurs la possibilité de concevoir leur propre aventure, un créateur de personnage complet est essentiel pour une expérience de jeu de rôle parfaite.

Les options de personnalisation optique des jeux informatiques tels que Cyberpunk 2077 ou celui encore en accès anticipé Porte de Baldur 3 mentionné.

Certes, ont déjà Âmes sombres et Transmis par le sang a un éditeur de personnages solide, mais avec « Elden Ring » From Software élève les possibilités de personnalisation à un tout autre niveau.

Désormais, les joueurs peuvent Couleur de peau, coiffure, morphologie et traits du visage repérer son avatar. La vidéo suivante de VGC illustre succinctement les options :

« Défi accepté », ont déclaré les fans et les ont quittés libre cours à la créativité. Les événements, qui sont partagés sous forme de captures d’écran via les réseaux sociaux, couvrent un spectre coloré entre le grotesque et le grandiose.

Runes de ferme – comme Kratos, Ciri ou Tortue Ninja

Il est particulièrement populaire tendance existant Recréez les protagonistes de la culture pop. Nous souhaitons vous présenter ici une petite sélection de créations :

Par exemple, l’utilisateur de Reddit Gidrah tire comme Big Boss Serpent venimeux lui-même au combat. En raison du genre, le héros du titre doit être sorti Metal Gear solide V échanger le cache-œil moderne contre un équivalent plus simple, mais c’est aussi quelque chose dont on peut être fier.

Cependant, le créateur « Elden Ring » hésite en ce qui concerne le nombre de cicatrices. C’est juste assez pour la cicatrice emblématique au-dessus de l’œil gauche. Bien que cela soit toujours suffisant pour reconnaître Snake, cela fait paraître le soldat beaucoup plus jeune, comme le note la communauté.

Otanyan12 incarne la fille adoptive de Geralt Ciri. Le sorceleur trouve qu’il est beaucoup plus facile de s’intégrer dans le cosmos dark fantasy de « Elden Ring ». tous ceux qui sont construisez votre propre Cirilla Fiona Elen Riannon le Redditer met gentiment sa procédure à disposition ici.

© From Software/Bandai Namco – Personnage par Otanyan12

Et en parlant de Fiona : nous la connaissons vraiment Shrek – le héros audacieux – comme un ogre vert. PercyWolfAndrew choisit d’honorer sa version humaine alors qu’il apparaît à nouveau dans le duel du deuxième film pour son grand amour, la princesse Fiona.

Après qui autant de beauté et beaucoup plus de vert soif, qui peut peut-être avec l’incarnation de DraculaFetus de la jolie Squidward supporter. Jamais un calmar – euh – aspirant Elden Lord n’a été aussi digne.

Le vert semble être une telle chose dans la communauté. L’utilisateur Ghostkid7 attache une carapace de tortue à son avatar et nie l’aventure comme Tortues Ninja Teenage Mutan raphaël Pourquoi pas?

© From Software/Bandai Namco – Personnage par Ghostkid7

Si vous ne pouvez pas en avoir assez, vous pouvez également consulter la chaîne YouTube de TheMilkMan. Ici, le créateur de contenu explique dans de nombreux tutoriels comment il crée des personnages comme Gandalf, Geralt ou Guts modelé d’après. Il est particulièrement excitant de voir comment il procède avec l’aide du Spartan Kratos perfectionné sur trois vidéos.

Pourquoi de bons constructeurs de personnages sont importants

Les constructeurs de personnages bien développés augmentent non seulement la contribution personnelle (Investissement) par les joueurs et sont un outil passionnant pour la créativité sans pouvoir vivre de logiciels externes, ils sont aussi un étape importante pour plus de visibilité des groupes sous-représentés.

Un éditeur diversifié peut, par exemple les gens de couleur ou des personnes dont le corps n’est pas conforme à la norme donnez-vous une chance figures de proue créer d’une manière que le grand public des jeux vidéo n’est pas encore capable de faire.

Alors le MMORPG sud-coréen a pris d’assaut Arche perdue Bien que les graphiques Steam évoluent rapidement, il en récolte (entre autres) des graphiques difficiles Critique pour les possibilités de conception des figures féminines. Qu’il soit combattant ou barde – il n’y a que des personnages féminins dans le Version super sexy: sinueuse, mince et légèrement vêtue.

Malheureusement, ceux qui voudraient attirer un peu plus leur protagoniste ne trouveront pas leur bonheur. Ce n’est bien sûr pas un problème exclusif « Lost Ark », mais l’un des exemples les plus récents qui mérite d’être mentionné et qui attire beaucoup l’attention des médias.

Mais même un « Elden Ring » a ça potentiel d’amélioration. La journaliste Ash Parrish fait l’éloge de la possibilité de personnaliser la couleur de la peau, ce qui rend la peau noire beaucoup plus réaliste que de nombreux autres créateurs de personnages, mais cela lui manque une sélection de coiffures pour son avatar. Un afro ne suffit pas pour représenter la diversité de la communauté noire.

Quels souhaits avez-vous pour un créateur de personnage ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et laissez – si vous le souhaitez – un lien ou une capture d’écran vers vos héros ou d’autres créations passionnantes et bizarres que vous avez découvertes sur le World Wide Web.