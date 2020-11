Les défis Fortnite XP Xtravaganza ont fui!

Le chapitre 2 de Fortnite: La saison 4 a atteint la semaine 11, ce qui pourrait être étrange pour les joueurs qui ont amélioré leur Battle Pass. Les saisons comportent généralement 10 semaines de défis, alors que pouvez-vous faire pour continuer à niveler après avoir terminé Eh bien, c’est là que les défis XP Xtravaganza entrent en jeu. Ce sont des tâches supplémentaires que vous pouvez accomplir pour gagner plus d’expérience et approfondir votre passe. Bien que vous n’obtiendrez pas de styles supplémentaires pour vos skins comme dans le passé, vous pourrez toujours monter de niveau beaucoup plus facilement si vous n’avez pas atteint 100, ou si vous recherchez ces styles holo!

La plupart des défis ont une version facile, moyenne et difficile. Pour tous ces éléments, vous gagnerez 20 000 XP pour chacun d’eux. La déception à leur sujet est qu’une fois que vous en avez terminé un, vous devez attendre d’être dans un nouveau jeu pour terminer le niveau suivant du défi. Il existe également des défis de groupe, qui prendront généralement beaucoup plus de temps, mais vous donneront 50 000 XP si vous pouvez les compléter. Vous pouvez les faire en groupes, ce qui les rend plus faciles.

Les défis suivants ont été divulgués, il est donc possible que certains changements avant leur publication.

Liste des défis de la semaine 1

Infligez des dégâts avec des armes à lunette (500, 1000, 2500)

Utilisez des super pouvoirs pour éliminer les adversaires (1, 3, 7)

Utiliser des failles (10) Conduisez des cartes ou des camions à travers des failles (10 Utilisez des failles en une seule partie (10)

Améliorez les armes en rareté rare (4) Améliorez les armes en rareté rare (4) Améliorez les armes en rareté épique (4)

Visitez tous les lieux nommés en une seule partie (17)

Rechercher des coffres (50)

Liste des défis de la semaine 2

Inflige des dégâts avec des fusils à pompe aux adversaires (1000, 2500, 5000)

Éliminer les adversaires avec des armes communes (7) Éliminer les adversaires avec des armes rares (7) Éliminez vos adversaires avec des armes épiques (7)

Endommager les adversaires en utilisant les lames de Choppa (50, 150, 250)

Attraper du poisson (10)

Attrapez du poisson avec une canne à pêche Pro (10)

Attraper du poisson avec des armes explosives (10)

Tirez sur un bidon d’essence lancé par un coéquipier avant qu’il ne touche le sol (1)

Consommer des articles fourragés (30)

Liste des défis de la semaine 3

Quelques défis de la semaine 3 sont répertoriés comme espaces réservés. Cela signifie qu’ils seront mis à jour lorsque nous serons plus proches de leur sortie. Il est possible qu’ils impliquent quelque chose qui n’a pas encore été ajouté au jeu. Attendez-vous à ce que la fonctionnalité que cela finisse par être soit apparaisse dans un patch quelconque.

Infliger des dégâts avec des SMG (1000, 2500, 5000)

Éliminez les robots, les cueilleurs ou les gorgers Stark (10, 25, 50)

Rechercher des coffres (10) Rechercher des boîtes de munitions (10) Recherche de gouttes d’approvisionnement (10)

Espace réservé

Espace réservé

Liste des défis de la semaine 4