Le film NETFLIX INOUBLIABLE et FORMIDABLE qui fait fureur et que vous devez voir MAINTENANT

Netflix a un catalogue d’horreur incontournable et, maintenant, l’un des films de ce genre est devenu une rage imparable. la connaître.



S’il y a quelque chose qui fonctionne dansNetflix C’est le genre de l’horreur. La plate-forme, ces derniers temps, s’est qualifiée de spécialiste de ce type de production. La grande preuve en est que, parmi les films les plus regardés que possède le géant du streaming, l’un d’eux fait partie de ce grand groupe.

Au-delà, selon le site Flix Patrol, actuellement le film le plus regardé sur netflix est Sang & Or, il y en a un qui suit de très près. Ce n’est ni plus ni moins que Étain et Tinaqui est arrivé au catalogue il y a quelques jours à peine et qui fait déjà sensation dans le monde entier.

En fait, il est également idéal pour les fans de Le vol d’argent ils peuvent en profiter. C’est parce qu’il met en vedette l’un des principaux acteurs de cette série. Il s’agit de Jaime Lorente, qui joue dans cette histoire terrifiante.

Étain et Tina, Il est actuellement deuxième parmi les plus visionnés sur Netflix comme le révèle le site Flix Patrol. Les statistiques affirment qu’il est à la deuxième place depuis il est entré dans un total de 587 top 10 à travers le monde. Connaître tous les détails de ce film.

Synopsis de Tin & Tina :

Lorsque Lola perd les bébés qu’elle attendait, elle perd également sa foi en Dieu. Espérant la récupérer, elle et son mari Adolfo se rendent dans un couvent où ils rencontrent Tin et Tina, deux frères angéliques de sept ans vers qui Lola se sent étrangement attirée. Bien qu’Adolfo ne ressente pas la même chose, ils décident de les adopter. Au fil du temps, Lola commence à tomber dans une spirale de suspicion et d’obsession pour les enfants et leurs macabres jeux religieux.

Remorque Tin & Tina :

Distribution de Tin & Tina :

Carlos Gonzáles Morollón est Tin

Anastasia Russo est Tina

Milena Smith est Lola

Jaime Lorente est Adolfo

