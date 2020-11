La femme d’Henry Golding: Qui est Liv Lo?

Un autre jour, une autre annonce de grossesse de célébrité!

Asiatiques riches fous La star Henry Golding et sa femme, Liv Lo, se sont rendus sur Instagram le 5 novembre pour révéler qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

« Une telle joie immense que ce petit nous a déjà apportée. Maintenant, nous pouvons la partager avec vous [hearts] Nous t’aimons [stars]! « Lo a légendé une série de photos d’elle-même et de Golding tout en montrant sa bosse de bébé dans une robe moulante.

Et bien que nous connaissions Henry Golding et son ascension vers la gloire, nous sommes curieux d’en savoir plus sur sa relation avec sa femme, Liv Lo.

Qui est la femme de Henry Golding, Liv Lo?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la future maman.

CONNEXES: 7 films classiques en noir et blanc qui définissent la romance

Liv Lo est également une célébrité.

Oui c’est vrai! Qui a dit que vous ne pouvez pas avoir deux personnes totalement incroyablement talentueuses qui photographient vraiment très bien en un couple? Pas moi, c’est sûr!

Liv travaille comme mannequin, animatrice de télévision, experte en mode de vie physique, instructeur de yoga et probablement comme un million d’autres choses aussi.

Même si elle n’avait rien à voir avec Henry (heureusement ce n’est pas le cas), il y a des chances que vous ayez entendu parler d’elle tôt ou tard.

Heck, ses 229000 abonnés Instagram sont la preuve que vous en avez probablement déjà! Liv prend la vie en forme et la fait également ressembler à la vie amusante.

Liv Lo a fait le premier pas.

Préparez-vous pour une histoire si douce et mignonne que vous devrez peut-être préparer un canapé pour vous évanouir après que vous ayez chuté de sucre en l’entendant. C’est comme ça que les oreilles fonctionnent, non?

C’était le jour de l’an 2011. Le couple était des inconnus, mais tous deux avaient été invités à une fête pour se balancer dans la nouvelle année chez un ami commun. Liv a remarqué Henry à peu près immédiatement, et elle a remarqué que le sentiment (ou du moins le remarquer) était réciproque.

Elle a attendu et attendu et a attendu qu’Henry s’approche d’elle, pour lui dire bonjour, pour demander à lui être présenté, n’importe quoi!

Mais il ne l’a pas fait.

Alors que la fête touchait à sa fin, Henry alla chercher son manteau et sortait de la fête quand Liv l’interrompit: «Salut,» lui dit-elle. « Vous quittez cette fête et vous ne me reverrez plus jamais. »

Mouvement audacieux ou mouvement audacieux? C’est comme une Jane Austen des temps modernes et j’adore ça. Apparemment, Henry aussi!

Cette première rencontre a conduit à 5 ans de bonheur avant qu’Harry ne pose finalement la question et que le couple ne se marie en 2016!

Liv Lo est bi-raciale et fière.

Grandir n’a pas toujours été facile pour Liv Lo. Elle est mi-taïwanaise et mi-italienne, et être biraciale n’est pas souvent considérée comme le cadeau que c’est.

Mais Liv ne laisserait rien l’empêcher de réaliser à quel point elle était spéciale.

Elle s’est fait un devoir d’apprendre trois langues, l’anglais, le mandarin et le japonais, et a passé du temps au Japon, à Taiwan et à Singapour. Sa mère et son père adoptif ont fait de leur mieux pour cultiver en Liv à quel point elle devrait être fière de qui elle est, et c’est resté!

C’est en partie pourquoi elle était si ravie quand Harry a participé à un film aussi célébrant la diversité que Crazy Rich Asians.

Elle est indépendante.

Dans des interviews, Liv Lo a parlé de l’importance de sa relation avec Henry pour elle, évidemment, mais elle parle également d’une relation beaucoup plus personnelle: celle que nous avons tous avec nous-mêmes.

Alors que certaines épouses ou petites amies seraient ennuyées que leur partenaire ait dû voyager autant pour le travail, Liv apprécie le temps qu’elle et Henry passent ensemble. Cela ne rend pas seulement leurs retrouvailles encore plus agréables, cela lui permet de passer le temps dont elle a besoin pour se mettre en contact avec elle-même.

Elle est totalement romantique.

Indépendante qu’elle soit, n’ayez pas une seconde l’impression que cet étourdissant est autre chose que totalement amoureux de son adorable mari.

Quand Henry a proposé, il a pleinement profité de combien sa petite amie aimait un geste romantique.

Il a réservé le même hôtel en Thaïlande où ils avaient passé leur premier voyage ensemble et a programmé ce deuxième voyage comme une célébration de leur quatrième anniversaire. Il savait qu’un magnifique coucher de soleil et du champagne aideraient à sceller le souvenir de la fille de ses rêves.

Si vous voulez plus d’exemples de ses manières romantiques, il suffit de consulter les notes d’amour qu’elle lui écrit sur son Instagram!

«Tu es ma personne ennuyeuse préférée que j’adore», écrivait-elle en juillet.

Quand a eu lieu le mariage de Liv Lo et Henry Golding?

Le joli couple s’est marié le 19 août 2017 au Cove 55 Resort à Sarawak, en Malaisie.

«Ma femme est la meilleure femme de tout l’univers», dit-il.

«Elle est si forte, elle est extrêmement fidèle, indépendante. Je ne pourrais pas le faire sans elle, c’est donc merveilleux de pouvoir avoir ce succès, mais aussi, c’est merveilleux de pouvoir le partager avec elle.

Quelle est la taille de Liv Lo?

Liv Lo est une grande fille! Le passionné de fitness mesure environ 1,50 mètre.