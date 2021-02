Steph Curry et sa femme Ayesha servent plus de 15 millions de repas aux familles dans le besoin pendant la pandémie

Il est toujours agréable de voir des célébrités de haut niveau redonner aux communautés dans le besoin – en particulier à l’époque où nous vivons depuis un an.

La pandémie a forcé de nombreuses personnes au chômage, de nombreux enfants privés de l’expérience de l’éducation en personne et des communautés à faible revenu se démènent pour gagner suffisamment d’argent pour survivre.

C’est pourquoi voir le joueur de la NBA Steph Curry et sa femme, Ayesha, aider les familles dans le besoin est extrêmement réconfortant.

La Chronique de San Francisco a rapporté en avril 2020 que Steph et Ayesha servaient près de 300000 repas par semaine aux familles d’East Bay dans le besoin via leur fondation, Eat.Learn.Play.

La fondation a été lancée début 2019 et se concentre principalement sur l’aide aux différentes communautés d’Oakland, en Californie.

Et maintenant, près d’un an plus tard, les Currys aident toujours ces familles, et bien d’autres.

Ils ont maintenant dépassé plus de 15 millions de repas grâce à leur fondation – un programme qui aide les entreprises et les restaurants en difficulté à préparer de la nourriture gratuite pour les familles et les chômeurs.

Ayesha et Steph ont même publié leur mise à jour du quatrième trimestre 2020 pour le public à lire, dans laquelle il a déclaré que le programme a «20 millions à réinvestir dans la communauté locale» et a également aidé à réembaucher 900 employés de restaurant d’Oakland.

Si ce n’est pas un geste déjà étonnant, la fondation de la famille Curry a également accordé une subvention assez importante au World Central Kitchen du chef José Andrés, qui a aidé à obtenir des repas dans «plus de 130 restaurants d’Oakland».

La fondation Eat.Learn.Play est également responsable de l’ouverture d’un terrain de basket récemment rénové à Oakland.

Mais en plus de donner aux enfants la possibilité de jouer, la fondation a également financé des bourses de 50 000 € et offert plus de 25 000 petits-déjeuners sains.

La devise de la fondation est directement liée aux enfants. Qu’il s’agisse de la faim et de la nutrition infantiles, de la réduction du fossé entre les études universitaires et de la possibilité pour les enfants de se développer par le jeu, la fondation de Steph et Ayesha Curry fait vraiment beaucoup pour leur communauté.

En raison de la renommée et de la notoriété de Steph et Ayesha, il est incroyable qu’ils sensibilisent à des sujets comme celui-là et visent à utiliser leur plate-forme et leurs finances pour redonner à ces types de communautés.

Leur impact ne passe pas inaperçu.

Il est extrêmement important pour les célébrités d’utiliser leurs propres plates-formes pour de bonnes choses comme celle-ci – et j’espère simplement que plus de gens continueront à redonner aux communautés qui ont besoin d’aide.

Nous pouvons tous apprendre à redonner, et je sais que les temps sont encore difficiles, mais même répandre un peu d’amour peut aller très loin.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram