La taille de téléchargement de Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5 est toujours énorme

La PlayStation 5 peut utiliser une technologie de compression impressionnante pour aider à réduire la taille des fichiers, mais Final Fantasy VII Remake Intergrade n’a pas vu beaucoup d’amélioration par rapport à son prédécesseur PS4. Final Fantasy VII Remake de dernière génération a pris environ 86 Go, et Intergrade n’est pas beaucoup mieux. Selon Taille du jeu PlayStation, il pèse 81,3 Go sans patch du premier jour sur PS5.

Ce n’est pas tout à fait la réduction que nous espérions, mais ce n’est pas la fin du monde. Maintenant, nous prions simplement pour que ces terribles problèmes de texture soient résolus…

On ne sait pas non plus si ce total comprend l’extension Yuffie, INTERmission. Nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un téléchargement entièrement séparé ou s’il est principalement contenu dans Intergrade. S’il est séparé, cette taille globale de fichier pourrait devenir un peu plus volumineuse.

Avez-vous de la place pour Final Fantasy VII Remake Intergrade sur votre PS5 ? Commencez à supprimer des éléments dans la section commentaires ci-dessous.