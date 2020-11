La saison 2 de Mandalorian fait des camées pilotes X-Wing une nouvelle tradition Star Wars

Saison 1 de Le mandalorien inclus de nombreux acteurs de la liste A devenant une partie de l’histoire dans des apparitions de camées qui étaient de petits œufs de Pâques astucieux qui se cachaient à la vue de tous. Vous vous souvenez de l’apparition de Taika Waititi en tant qu’IG-11? Eh bien, la série Disney + poursuit sa tradition dans sa deuxième saison, car même son premier épisode était chargé d’oeufs de Pâques et de références à Guerres des étoiles, avec l’épisode 2 faisant de même. Et au milieu des multiples explosions du passé, il y a un visage familier que beaucoup ont peut-être manqué, mais dont le lien avec la franchise va façon retour. Et ça continue un nouveau Guerres des étoiles tradition des camées pilotes X-Wing.

Le mandalorien La saison 2 « The Passenger » voit Mando voyager sur une autre planète avec Baby Yoda et un compagnon extraterrestre avec une précieuse cargaison qui a besoin du chasseur de primes pour voyager à une vitesse sublime. Mais en route, le Razor Crest est flanqué de deux navires X-wing, sous la Nouvelle République, qui s’enquièrent de son voyage et alors que les deux pilotes de chasse se mettent au courant des derniers exploits de Mando ainsi que des «missions» passées, ils tentent de l’appréhender. . Ce qui se passe ensuite est pour vous de le découvrir vous-même, mais pas avant de jeter un coup d’œil sur les deux pilotes de chasse comme l’un d’eux est apparu dans Le mandalorien avant.

Dans la saison 1, « The Prisoner », Din Djarin participe à une évasion de prison audacieuse, à la suite de laquelle ses compagnons temporaires essaient de doubler seulement pour que Mando les dépasse et met les starfighters X-wing de la Nouvelle République sur leurs queues. Les trois pilotes qui suivent la balise de retour, laissée par Mando, sont Trapper Wolf, Jib Dodger et Sash Ketter qui détruisent le vaisseau de combat avant de mitrailler la station spatiale. Les deux autres pilotes de chasse de chaque côté de Trapper Wolf ont été joués par Deborah Chow et Rick Famuyiwa – tous deux avaient dirigé certains des Le mandalorien Épisodes de la saison 1.

C’est Trapper Wolf qui empêche le navire de Mando, Razor Crest, d’avancer dans l’épisode de la saison 2, mais cette fois, il est accompagné d’un autre visage encore familier – Paul Sun-Hyung Lee qui joue le starfighter, le capitaine Carson Teva. L’acteur est connu pour son personnage bien-aimé d’Appa dans l’émission de télévision CBC La commodité de Kim. Wolf et Carson apparaissent une fois de plus, vers la fin de l’épisode, faisant quelque chose qui va complètement à l’encontre de leur travail de starfighters et surprend Mando dans le processus.

Et quant à savoir qui joue Trapper Wolf, au cas où vous n’auriez pas déjà reconnu le très visage renommé, c’est Le mandalorien écrivain, producteur et parfois réalisateur Dave Filoni qui reprend son rôle de pilote X-wing de New Republic de la saison 1. Mais ce n’est pas la première fois que Filoni fait partie de ses films et séries, en particulier son travail sous le Guerres des étoiles franchise, autrement qu’en étant leur producteur exécutif, réalisateur, écrivain, etc. Il a exprimé d’innombrables personnages comme Embo dans Star Wars: Guerre des clones, il a été tout d’un Stormtrooper à un technicien à un officier impérial sur Rebelles de Star Wars, et comme Bo Keevil dans Résistance Star Wars.

Le mandalorien marque la première apparition en direct de Dave Filoni dans le Guerres des étoiles franchise, c’est-à-dire si vous ne comptez pas son inclusion comme un extra dans le réveil de la force en tant que villageois Jakku.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Streaming, Disney Plus