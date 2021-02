« Prince of Persia: The Sands of Time » reporté à nouveau

Après avoir été reporté au public le 18 mars, le remake de « Prince of Persia: Les Sables du Temps« A été reporté une fois de plus, selon une annonce que ses développeurs ont faite cette semaine, donc le jeu, jusqu’à présent, reste sans date de sortie estimée.

Ce temps indéterminé serait utilisé pour s’assurer qu’il « se sent frais tout en réinventant fidèlement l’original, selon la déclaration. C’est la deuxième fois que le jeu est retardé après avoir été annoncé en septembre 2020.

La nouvelle a été partagée par le compte officiel du jeu sur Twitter, confirmant que, pour l’instant, il n’a plus de date de lancement officielle. Les développeurs profiteraient de l’occasion pour reconnaître la patience et le soutien de la communauté des fans, sachant que le jeu devrait être mis en vente d’ici un mois.

«C’est sa passion et son soutien qui poussent nos équipes de développement à créer le meilleur jeu possible. Cela dit, nous avons pris la décision de modifier la version de ‘Prince of Persia: Les Sables du Temps ‘ à une date ultérieure. Le temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake qui semble frais tout en restant fidèle à l’original », indique le communiqué.

L’intention de ce remake est de prendre le concept de base de la plate-forme et des combats pour le combiner avec des fonctionnalités de jeu modernes pour garantir une expérience agréable aux vétérans et à ceux qui affrontent ce titre pour la première fois.

Le premier volet de la franchise serait développé par Jordan Mechner, publié par Broderbund en 1989 pour le Apple II, parvenant à se positionner comme l’un des grands best-sellers de la saison et à façonner le genre des jeux de plateforme, influençant directement la façon dont nous les percevons et les vivons à ce jour.

Lors de son premier lancement en 2003, Ubisoft recherchera la nouvelle version de « Le sable du tempsPrésentez de nouvelles cinématiques, sons et animations. De plus, l’équipe de développement cherche à reconstruire complètement son système de combat. Il a été annoncé plus tard que le joueur, s’il le souhaite, pourra accéder aux commandes d’origine pour une expérience plus nostalgique.