Les théories désignent Mephisto et Agnes comme les méchants de WandaVision

WandaVision a créé un épisode spectaculaire ce vendredi et a encore une fois laissé plus de doutes que de certitudes chez les téléspectateurs. Le cinquième chapitre de la série Disney + a ajouté plus de mystères et avait l’apparition d’Evan Peters Quicksilver comme touche finale. Avant l’émergence des nouvelles pistes, elles prenaient de la force deux théories pointant vers Mephisto et Agnes comme les méchants de l’intrigue. Wanda est enfin une victime? Regardez les raisons de penser que c’est vraiment le cas.

« Un épisode très spécial » a marqué le retour de l’histoire aux sitcoms d’époque qui se déroulent à Westview. Dans ce cas, situé dans les années quatre-vingt. Après avoir dissipé d’importants doutes lors de la première vendredi dernier, ce matin, WandaVision a avancé encore et encore a rempli le public de questions.







Agnès est-elle la méchante de WandaVision?

La première théorie émerge de ce qui est montré aujourd’hui dans la série: Agnès est différente du reste des villageois. La scène où il demande à Wanda si vous devez répéter la prise laissé entendre qu’il existe une sorte d’accord entre eux. En outre, la sorcière Scalata n’a pas peur d’utiliser ses pouvoirs en sa présence et apparaît mystérieusement toujours lorsque vous en avez le plus besoin. Cela peut sembler être un allié, mais il y a aussi qui pensent qu’elle est leur ennemie.

Dans l’épisode de ce vendredi, on a vu pour la première fois qu’il choses impossibles à contrôler pour le personnage d’Elizabeth Olsen. Comme lui croissance de vos enfants, ce qui arrive quand Agnès est là. Comme la scène avec le chien, qui semble sortir de l’orbite de Wanda et c’est son voisin qui le trouve mort. La femme interprétée par Kathryn Hahn a également un collier très similaire à celui d’Agatha Harkness, une sorcière très puissante de la bande dessinée.

Parce qu’Agnès est la seule à savoir que Wanda contrôle tout et agit selon ce qu’elle dit? #WandaVision – La fille de mes rêves (@ nina1990s)

5 février 2021





Un autre point important s’est produit entre Vision et Norm. Le compagnon de l’androïde revient à son état naturel et le supplie de « Arrête ça » parce qu’il souffre. Cependant, Il n’a pas nommé Wanda et a laissé ouverte la possibilité qu’une autre femme soit le méchant. La théorie dit qu’Agnès est qui contrôle tout et que Scarlett Swicht est un sujet simple.

Pietro apparaît, Wanda sort de Westview et menace tout Dieu, Vision commence à comprendre les choses, Agnès fait ces commentaires étranges, Norm dit aussi des choses étranges. #WandaVision

Je: pic.twitter.com/hHAGoVi5E6 – (@Niinetaaa)

5 février 2021





En outre, L’arrivée de Pietro est un autre exemple d’un événement non contrôlé par Wanda. En fait, lors de la discussion avec Vision, elle prend sur elle de dire que ne sait pas quand tout a commencé. Quand la sonnette retentit et ouvre la porte, il est aussi surpris que les téléspectateurs.

Théorie qui place Mephisto sur l’affiche de WandaVision (Sensacine)



Mephisto est-il le méchant de WandaVision?

Cette scène soutenait la deuxième théorie, encore plus sinistre. Le personnage de Peters peut en fait être Mephisto avec sa forme. Même le supervillain serait après Agnès. À son tour, dans les dernières heures a viralisé son image sur l’affiche WandaVision. La photo promotionnelle de la série contient un visage similaire à celui d’un démon qu’ils ont lié à El Diablo du MCU.

De cette manière, la possibilité que Wanda soit le méchant perd de la force. Bien que le directeur de SWORD, Tyler Hayward, veut la tenir responsable en montrant quand elle a volé le cadavre de Vision, étrangement c’est Monica Rambeau qui réfute cette théorie et tente de délier la sorcière écarlate. Ses signes vitaux ont changé après son retour de Westview, laissant entendre qu’il en sait peut-être plus qu’il ne le dit..